КотировкиРазделы
Валюты / EVMN
Назад в Рынок акций США

EVMN: Evommune, Inc.

14.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVMN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.59, а максимальная — 14.30.

Следите за динамикой Evommune, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVMN сегодня?

Evommune, Inc. (EVMN) сегодня оценивается на уровне 14.12. Инструмент торгуется в пределах 13.59 - 14.30, вчерашнее закрытие составило 14.12, а торговый объем достиг 423. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Evommune, Inc.?

Evommune, Inc. в настоящее время оценивается в 14.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.48% и USD. Отслеживайте движения EVMN на графике в реальном времени.

Как купить акции EVMN?

Вы можете купить акции Evommune, Inc. (EVMN) по текущей цене 14.12. Ордера обычно размещаются около 14.12 или 14.42, тогда как 423 и 1.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVMN?

Инвестирование в Evommune, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.47 - 33.20 и текущей цены 14.12. Многие сравнивают 26.75% и -43.61% перед размещением ордеров на 14.12 или 14.42. Изучайте ежедневные изменения цены EVMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Evommune, Inc.?

Самая высокая цена Evommune, Inc. (EVMN) за последний год составила 33.20. Акции заметно колебались в пределах 10.47 - 33.20, сравнение с 14.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Evommune, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Evommune, Inc.?

Самая низкая цена Evommune, Inc. (EVMN) за год составила 10.47. Сравнение с текущими 14.12 и 10.47 - 33.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVMN?

В прошлом Evommune, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.12 и -18.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.59 14.30
Годовой диапазон
10.47 33.20
Предыдущее закрытие
14.12
Open
13.97
Bid
14.12
Ask
14.42
Low
13.59
High
14.30
Объем
423
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
26.75%
6-месячное изменение
-43.61%
Годовое изменение
-18.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%