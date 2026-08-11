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EVMN: Evommune, Inc.
Курс EVMN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.59, а максимальная — 14.30.
Следите за динамикой Evommune, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVMN сегодня?
Evommune, Inc. (EVMN) сегодня оценивается на уровне 14.12. Инструмент торгуется в пределах 13.59 - 14.30, вчерашнее закрытие составило 14.12, а торговый объем достиг 423. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Evommune, Inc.?
Evommune, Inc. в настоящее время оценивается в 14.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.48% и USD. Отслеживайте движения EVMN на графике в реальном времени.
Как купить акции EVMN?
Вы можете купить акции Evommune, Inc. (EVMN) по текущей цене 14.12. Ордера обычно размещаются около 14.12 или 14.42, тогда как 423 и 1.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVMN?
Инвестирование в Evommune, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.47 - 33.20 и текущей цены 14.12. Многие сравнивают 26.75% и -43.61% перед размещением ордеров на 14.12 или 14.42. Изучайте ежедневные изменения цены EVMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Evommune, Inc.?
Самая высокая цена Evommune, Inc. (EVMN) за последний год составила 33.20. Акции заметно колебались в пределах 10.47 - 33.20, сравнение с 14.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Evommune, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Evommune, Inc.?
Самая низкая цена Evommune, Inc. (EVMN) за год составила 10.47. Сравнение с текущими 14.12 и 10.47 - 33.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVMN?
В прошлом Evommune, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.12 и -18.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.12
- Open
- 13.97
- Bid
- 14.12
- Ask
- 14.42
- Low
- 13.59
- High
- 14.30
- Объем
- 423
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 26.75%
- 6-месячное изменение
- -43.61%
- Годовое изменение
- -18.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%