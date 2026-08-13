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EVMN: Evommune, Inc.

14.18 USD 0.06 (0.42%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVMN汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点13.63和高点14.62进行交易。

关注Evommune, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

EVMN股票今天的价格是多少？

Evommune, Inc.股票今天的定价为14.18。它在13.63 - 14.62范围内交易，昨天的收盘价为14.12，交易量达到429。EVMN的实时价格图表显示了这些更新。

Evommune, Inc.股票是否支付股息？

Evommune, Inc.目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.13%和USD。实时查看图表以跟踪EVMN走势。

如何购买EVMN股票？

您可以以14.18的当前价格购买Evommune, Inc.股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而429和-0.56%显示市场活动。立即关注EVMN的实时图表更新。

如何投资EVMN股票？

投资Evommune, Inc.需要考虑年度范围10.47 - 33.20和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较27.29%和。实时查看EVMN价格图表，了解每日变化。

Evommune, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Evommune, Inc.的最高价格是33.20。在10.47 - 33.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evommune, Inc.的绩效。

Evommune, Inc.股票的最低价格是多少？

Evommune, Inc.（EVMN）的最低价格为10.47。将其与当前的14.18和10.47 - 33.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVMN股票是什么时候拆分的？

Evommune, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.12和-18.13%中可见。

日范围
13.63 14.62
年范围
10.47 33.20
前一天收盘价
14.12
开盘价
14.26
卖价
14.18
买价
14.48
最低价
13.63
最高价
14.62
交易量
429
日变化
0.42%
月变化
27.29%
6个月变化
-43.37%
年变化
-18.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%