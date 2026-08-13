EVMN: Evommune, Inc.
今日EVMN汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点13.63和高点14.62进行交易。
关注Evommune, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EVMN股票今天的价格是多少？
Evommune, Inc.股票今天的定价为14.18。它在13.63 - 14.62范围内交易，昨天的收盘价为14.12，交易量达到429。EVMN的实时价格图表显示了这些更新。
Evommune, Inc.股票是否支付股息？
Evommune, Inc.目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.13%和USD。实时查看图表以跟踪EVMN走势。
如何购买EVMN股票？
您可以以14.18的当前价格购买Evommune, Inc.股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而429和-0.56%显示市场活动。立即关注EVMN的实时图表更新。
如何投资EVMN股票？
投资Evommune, Inc.需要考虑年度范围10.47 - 33.20和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较27.29%和。实时查看EVMN价格图表，了解每日变化。
Evommune, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Evommune, Inc.的最高价格是33.20。在10.47 - 33.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evommune, Inc.的绩效。
Evommune, Inc.股票的最低价格是多少？
Evommune, Inc.（EVMN）的最低价格为10.47。将其与当前的14.18和10.47 - 33.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVMN股票是什么时候拆分的？
Evommune, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.12和-18.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.12
- 开盘价
- 14.26
- 卖价
- 14.18
- 买价
- 14.48
- 最低价
- 13.63
- 最高价
- 14.62
- 交易量
- 429
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 27.29%
- 6个月变化
- -43.37%
- 年变化
- -18.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%