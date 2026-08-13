EVMN股票今天的价格是多少？ Evommune, Inc.股票今天的定价为14.18。它在13.63 - 14.62范围内交易，昨天的收盘价为14.12，交易量达到429。EVMN的实时价格图表显示了这些更新。

Evommune, Inc.股票是否支付股息？ Evommune, Inc.目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.13%和USD。实时查看图表以跟踪EVMN走势。

如何购买EVMN股票？ 您可以以14.18的当前价格购买Evommune, Inc.股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而429和-0.56%显示市场活动。立即关注EVMN的实时图表更新。

如何投资EVMN股票？ 投资Evommune, Inc.需要考虑年度范围10.47 - 33.20和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较27.29%和。实时查看EVMN价格图表，了解每日变化。

Evommune, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Evommune, Inc.的最高价格是33.20。在10.47 - 33.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evommune, Inc.的绩效。

Evommune, Inc.股票的最低价格是多少？ Evommune, Inc.（EVMN）的最低价格为10.47。将其与当前的14.18和10.47 - 33.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。