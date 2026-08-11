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EVLU: iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Курс EVLU за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.11, а максимальная — 41.24.
Следите за динамикой iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVLU сегодня?
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) сегодня оценивается на уровне 41.17. Инструмент торгуется в пределах 41.11 - 41.24, вчерашнее закрытие составило 41.23, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 41.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.37% и USD. Отслеживайте движения EVLU на графике в реальном времени.
Как купить акции EVLU?
Вы можете купить акции iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) по текущей цене 41.17. Ордера обычно размещаются около 41.17 или 41.47, тогда как 6 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVLU?
Инвестирование в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 32.39 - 43.97 и текущей цены 41.17. Многие сравнивают 1.73% и 12.27% перед размещением ордеров на 41.17 или 41.47. Изучайте ежедневные изменения цены EVLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) за последний год составила 43.97. Акции заметно колебались в пределах 32.39 - 43.97, сравнение с 41.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) за год составила 32.39. Сравнение с текущими 41.17 и 32.39 - 43.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVLU?
В прошлом iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.23 и 15.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.23
- Open
- 41.13
- Bid
- 41.17
- Ask
- 41.47
- Low
- 41.11
- High
- 41.24
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 12.27%
- Годовое изменение
- 15.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%