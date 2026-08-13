EVLU: iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
今日EVLU汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.15和高点41.15进行交易。
关注iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EVLU股票今天的价格是多少？
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF股票今天的定价为41.15。它在41.15 - 41.15范围内交易，昨天的收盘价为41.17，交易量达到3。EVLU的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF目前的价值为41.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.31%和USD。实时查看图表以跟踪EVLU走势。
如何购买EVLU股票？
您可以以41.15的当前价格购买iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF股票。订单通常设置在41.15或41.45附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注EVLU的实时图表更新。
如何投资EVLU股票？
投资iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF需要考虑年度范围32.39 - 43.97和当前价格41.15。许多人在以41.15或41.45下订单之前，会比较1.68%和。实时查看EVLU价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF的最高价格是43.97。在32.39 - 43.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF的绩效。
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF（EVLU）的最低价格为32.39。将其与当前的41.15和32.39 - 43.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVLU股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.17和15.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.17
- 开盘价
- 41.15
- 卖价
- 41.15
- 买价
- 41.45
- 最低价
- 41.15
- 最高价
- 41.15
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.68%
- 6个月变化
- 12.22%
- 年变化
- 15.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%