Курс EVLN за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.70, а максимальная — 48.77.

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