КотировкиРазделы
Валюты / EVLN
Назад в Рынок акций США

EVLN: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF

48.74 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVLN за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.70, а максимальная — 48.77.

Следите за динамикой Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVLN сегодня?

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) сегодня оценивается на уровне 48.74. Инструмент торгуется в пределах 48.70 - 48.77, вчерашнее закрытие составило 48.75, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF?

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF в настоящее время оценивается в 48.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.51% и USD. Отслеживайте движения EVLN на графике в реальном времени.

Как купить акции EVLN?

Вы можете купить акции Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) по текущей цене 48.74. Ордера обычно размещаются около 48.74 или 49.04, тогда как 111 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVLN?

Инвестирование в Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF предполагает учет годового диапазона 48.08 - 49.03 и текущей цены 48.74. Многие сравнивают 0.64% и 1.29% перед размещением ордеров на 48.74 или 49.04. Изучайте ежедневные изменения цены EVLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF?

Самая высокая цена Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) за последний год составила 49.03. Акции заметно колебались в пределах 48.08 - 49.03, сравнение с 48.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF?

Самая низкая цена Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) за год составила 48.08. Сравнение с текущими 48.74 и 48.08 - 49.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVLN?

В прошлом Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.75 и -0.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.70 48.77
Годовой диапазон
48.08 49.03
Предыдущее закрытие
48.75
Open
48.74
Bid
48.74
Ask
49.04
Low
48.70
High
48.77
Объем
111
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.64%
6-месячное изменение
1.29%
Годовое изменение
-0.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%