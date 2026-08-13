报价部分
货币 / EVLN
回到股票

EVLN: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF

48.81 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVLN汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点48.72和高点48.82进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVLN股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF股票今天的定价为48.81。它在48.72 - 48.82范围内交易，昨天的收盘价为48.74，交易量达到108。EVLN的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF目前的价值为48.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.37%和USD。实时查看图表以跟踪EVLN走势。

如何购买EVLN股票？

您可以以48.81的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF股票。订单通常设置在48.81或49.11附近，而108和0.06%显示市场活动。立即关注EVLN的实时图表更新。

如何投资EVLN股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF需要考虑年度范围48.08 - 49.03和当前价格48.81。许多人在以48.81或49.11下订单之前，会比较0.78%和。实时查看EVLN价格图表，了解每日变化。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF的最高价格是49.03。在48.08 - 49.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF的绩效。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF股票的最低价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF（EVLN）的最低价格为48.08。将其与当前的48.81和48.08 - 49.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVLN股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.74和-0.37%中可见。

日范围
48.72 48.82
年范围
48.08 49.03
前一天收盘价
48.74
开盘价
48.78
卖价
48.81
买价
49.11
最低价
48.72
最高价
48.82
交易量
108
日变化
0.14%
月变化
0.78%
6个月变化
1.43%
年变化
-0.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%