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EVG: Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur
Курс EVG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.59, а максимальная — 10.66.
Следите за динамикой Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVG сегодня?
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) сегодня оценивается на уровне 10.62. Инструмент торгуется в пределах 10.59 - 10.66, вчерашнее закрытие составило 10.63, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur?
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur в настоящее время оценивается в 10.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.68% и USD. Отслеживайте движения EVG на графике в реальном времени.
Как купить акции EVG?
Вы можете купить акции Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) по текущей цене 10.62. Ордера обычно размещаются около 10.62 или 10.92, тогда как 85 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVG?
Инвестирование в Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur предполагает учет годового диапазона 10.40 - 11.45 и текущей цены 10.62. Многие сравнивают 0.66% и -3.01% перед размещением ордеров на 10.62 или 10.92. Изучайте ежедневные изменения цены EVG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur?
Самая высокая цена Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) за последний год составила 11.45. Акции заметно колебались в пределах 10.40 - 11.45, сравнение с 10.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur?
Самая низкая цена Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) за год составила 10.40. Сравнение с текущими 10.62 и 10.40 - 11.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVG?
В прошлом Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.63 и -5.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.63
- Open
- 10.60
- Bid
- 10.62
- Ask
- 10.92
- Low
- 10.59
- High
- 10.66
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- -3.01%
- Годовое изменение
- -5.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%