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EVG: Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur

10.62 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.59, а максимальная — 10.66.

Следите за динамикой Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVG сегодня?

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) сегодня оценивается на уровне 10.62. Инструмент торгуется в пределах 10.59 - 10.66, вчерашнее закрытие составило 10.63, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur?

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur в настоящее время оценивается в 10.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.68% и USD. Отслеживайте движения EVG на графике в реальном времени.

Как купить акции EVG?

Вы можете купить акции Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) по текущей цене 10.62. Ордера обычно размещаются около 10.62 или 10.92, тогда как 85 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVG?

Инвестирование в Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur предполагает учет годового диапазона 10.40 - 11.45 и текущей цены 10.62. Многие сравнивают 0.66% и -3.01% перед размещением ордеров на 10.62 или 10.92. Изучайте ежедневные изменения цены EVG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur?

Самая высокая цена Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) за последний год составила 11.45. Акции заметно колебались в пределах 10.40 - 11.45, сравнение с 10.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur?

Самая низкая цена Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur (EVG) за год составила 10.40. Сравнение с текущими 10.62 и 10.40 - 11.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVG?

В прошлом Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.63 и -5.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.59 10.66
Годовой диапазон
10.40 11.45
Предыдущее закрытие
10.63
Open
10.60
Bid
10.62
Ask
10.92
Low
10.59
High
10.66
Объем
85
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
-3.01%
Годовое изменение
-5.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%