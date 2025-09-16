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EVG: Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur

10.77 USD 0.15 (1.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVG汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点10.59和高点10.77进行交易。

关注Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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EVG新闻

常见问题解答

EVG股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票今天的定价为10.77。它在10.59 - 10.77范围内交易，昨天的收盘价为10.62，交易量达到121。EVG的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票是否支付股息？

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur目前的价值为10.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.35%和USD。实时查看图表以跟踪EVG走势。

如何购买EVG股票？

您可以以10.77的当前价格购买Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票。订单通常设置在10.77或11.07附近，而121和1.60%显示市场活动。立即关注EVG的实时图表更新。

如何投资EVG股票？

投资Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur需要考虑年度范围10.40 - 11.45和当前价格10.77。许多人在以10.77或11.07下订单之前，会比较2.09%和。实时查看EVG价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur的最高价格是11.45。在10.40 - 11.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur的绩效。

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur（EVG）的最低价格为10.40。将其与当前的10.77和10.40 - 11.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVG股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.62和-4.35%中可见。

日范围
10.59 10.77
年范围
10.40 11.45
前一天收盘价
10.62
开盘价
10.60
卖价
10.77
买价
11.07
最低价
10.59
最高价
10.77
交易量
121
日变化
1.41%
月变化
2.09%
6个月变化
-1.64%
年变化
-4.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%