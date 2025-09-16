EVG: Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur
今日EVG汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点10.59和高点10.77进行交易。
关注Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- FTF: Discount Narrows, Making This Fund Even Less Appealing (NYSE:FTF)
常见问题解答
EVG股票今天的价格是多少？
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票今天的定价为10.77。它在10.59 - 10.77范围内交易，昨天的收盘价为10.62，交易量达到121。EVG的实时价格图表显示了这些更新。
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票是否支付股息？
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur目前的价值为10.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.35%和USD。实时查看图表以跟踪EVG走势。
如何购买EVG股票？
您可以以10.77的当前价格购买Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票。订单通常设置在10.77或11.07附近，而121和1.60%显示市场活动。立即关注EVG的实时图表更新。
如何投资EVG股票？
投资Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur需要考虑年度范围10.40 - 11.45和当前价格10.77。许多人在以10.77或11.07下订单之前，会比较2.09%和。实时查看EVG价格图表，了解每日变化。
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur的最高价格是11.45。在10.40 - 11.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur的绩效。
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur股票的最低价格是多少？
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur（EVG）的最低价格为10.40。将其与当前的10.77和10.40 - 11.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVG股票是什么时候拆分的？
Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Dur历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.62和-4.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.62
- 开盘价
- 10.60
- 卖价
- 10.77
- 买价
- 11.07
- 最低价
- 10.59
- 最高价
- 10.77
- 交易量
- 121
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 2.09%
- 6个月变化
- -1.64%
- 年变化
- -4.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%