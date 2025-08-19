КотировкиРазделы
Валюты / EVF
Назад в Рынок акций США

EVF: Eaton Vance Senior Income Trust

5.05 USD 0.07 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVF за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.99, а максимальная — 5.05.

Следите за динамикой Eaton Vance Senior Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EVF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVF сегодня?

Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) сегодня оценивается на уровне 5.05. Инструмент торгуется в пределах 4.99 - 5.05, вчерашнее закрытие составило 4.98, а торговый объем достиг 198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Senior Income Trust?

Eaton Vance Senior Income Trust в настоящее время оценивается в 5.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.84% и USD. Отслеживайте движения EVF на графике в реальном времени.

Как купить акции EVF?

Вы можете купить акции Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) по текущей цене 5.05. Ордера обычно размещаются около 5.05 или 5.35, тогда как 198 и 1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVF?

Инвестирование в Eaton Vance Senior Income Trust предполагает учет годового диапазона 4.85 - 5.60 и текущей цены 5.05. Многие сравнивают 1.61% и -0.79% перед размещением ордеров на 5.05 или 5.35. Изучайте ежедневные изменения цены EVF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Senior Income Trust?

Самая высокая цена Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) за последний год составила 5.60. Акции заметно колебались в пределах 4.85 - 5.60, сравнение с 4.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Senior Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Senior Income Trust?

Самая низкая цена Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) за год составила 4.85. Сравнение с текущими 5.05 и 4.85 - 5.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVF?

В прошлом Eaton Vance Senior Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.98 и -8.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.99 5.05
Годовой диапазон
4.85 5.60
Предыдущее закрытие
4.98
Open
4.99
Bid
5.05
Ask
5.35
Low
4.99
High
5.05
Объем
198
Дневное изменение
1.41%
Месячное изменение
1.61%
6-месячное изменение
-0.79%
Годовое изменение
-8.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%