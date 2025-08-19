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EVF: Eaton Vance Senior Income Trust
Курс EVF за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.99, а максимальная — 5.05.
Следите за динамикой Eaton Vance Senior Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVF сегодня?
Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) сегодня оценивается на уровне 5.05. Инструмент торгуется в пределах 4.99 - 5.05, вчерашнее закрытие составило 4.98, а торговый объем достиг 198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Senior Income Trust?
Eaton Vance Senior Income Trust в настоящее время оценивается в 5.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.84% и USD. Отслеживайте движения EVF на графике в реальном времени.
Как купить акции EVF?
Вы можете купить акции Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) по текущей цене 5.05. Ордера обычно размещаются около 5.05 или 5.35, тогда как 198 и 1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVF?
Инвестирование в Eaton Vance Senior Income Trust предполагает учет годового диапазона 4.85 - 5.60 и текущей цены 5.05. Многие сравнивают 1.61% и -0.79% перед размещением ордеров на 5.05 или 5.35. Изучайте ежедневные изменения цены EVF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Senior Income Trust?
Самая высокая цена Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) за последний год составила 5.60. Акции заметно колебались в пределах 4.85 - 5.60, сравнение с 4.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Senior Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Senior Income Trust?
Самая низкая цена Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) за год составила 4.85. Сравнение с текущими 5.05 и 4.85 - 5.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVF?
В прошлом Eaton Vance Senior Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.98 и -8.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.98
- Open
- 4.99
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Low
- 4.99
- High
- 5.05
- Объем
- 198
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- -0.79%
- Годовое изменение
- -8.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%