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EVF: Eaton Vance Senior Income Trust

5.02 USD 0.03 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVF汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点5.02和高点5.09进行交易。

关注Eaton Vance Senior Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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EVF新闻

常见问题解答

EVF股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Senior Income Trust股票今天的定价为5.02。它在5.02 - 5.09范围内交易，昨天的收盘价为5.05，交易量达到87。EVF的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Senior Income Trust股票是否支付股息？

Eaton Vance Senior Income Trust目前的价值为5.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.39%和USD。实时查看图表以跟踪EVF走势。

如何购买EVF股票？

您可以以5.02的当前价格购买Eaton Vance Senior Income Trust股票。订单通常设置在5.02或5.32附近，而87和-0.79%显示市场活动。立即关注EVF的实时图表更新。

如何投资EVF股票？

投资Eaton Vance Senior Income Trust需要考虑年度范围4.85 - 5.60和当前价格5.02。许多人在以5.02或5.32下订单之前，会比较1.01%和。实时查看EVF价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Senior Income Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Senior Income Trust的最高价格是5.60。在4.85 - 5.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Senior Income Trust的绩效。

Eaton Vance Senior Income Trust股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Senior Income Trust（EVF）的最低价格为4.85。将其与当前的5.02和4.85 - 5.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVF股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Senior Income Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.05和-9.39%中可见。

日范围
5.02 5.09
年范围
4.85 5.60
前一天收盘价
5.05
开盘价
5.06
卖价
5.02
买价
5.32
最低价
5.02
最高价
5.09
交易量
87
日变化
-0.59%
月变化
1.01%
6个月变化
-1.38%
年变化
-9.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%