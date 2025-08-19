EVF: Eaton Vance Senior Income Trust
今日EVF汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点5.02和高点5.09进行交易。
关注Eaton Vance Senior Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVF新闻
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- Triple-Factor Closed-End Fund Report, July 2026
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- JQC: Distribution Under Pressure And 2026 Fed Policy Will Make It Worse (NYSE:JQC)
- EVF CEF: Discounted Valuation But Limited Appeal As Rates Decline (NYSE:EVF)
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, October 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
常见问题解答
EVF股票今天的价格是多少？
Eaton Vance Senior Income Trust股票今天的定价为5.02。它在5.02 - 5.09范围内交易，昨天的收盘价为5.05，交易量达到87。EVF的实时价格图表显示了这些更新。
Eaton Vance Senior Income Trust股票是否支付股息？
Eaton Vance Senior Income Trust目前的价值为5.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.39%和USD。实时查看图表以跟踪EVF走势。
如何购买EVF股票？
您可以以5.02的当前价格购买Eaton Vance Senior Income Trust股票。订单通常设置在5.02或5.32附近，而87和-0.79%显示市场活动。立即关注EVF的实时图表更新。
如何投资EVF股票？
投资Eaton Vance Senior Income Trust需要考虑年度范围4.85 - 5.60和当前价格5.02。许多人在以5.02或5.32下订单之前，会比较1.01%和。实时查看EVF价格图表，了解每日变化。
Eaton Vance Senior Income Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eaton Vance Senior Income Trust的最高价格是5.60。在4.85 - 5.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Senior Income Trust的绩效。
Eaton Vance Senior Income Trust股票的最低价格是多少？
Eaton Vance Senior Income Trust（EVF）的最低价格为4.85。将其与当前的5.02和4.85 - 5.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVF股票是什么时候拆分的？
Eaton Vance Senior Income Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.05和-9.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.05
- 开盘价
- 5.06
- 卖价
- 5.02
- 买价
- 5.32
- 最低价
- 5.02
- 最高价
- 5.09
- 交易量
- 87
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 1.01%
- 6个月变化
- -1.38%
- 年变化
- -9.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%