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EUM: ProShares Short MSCI Emerging Markets
Курс EUM за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.17, а максимальная — 16.22.
Следите за динамикой ProShares Short MSCI Emerging Markets. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EUM сегодня?
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) сегодня оценивается на уровне 16.21. Инструмент торгуется в пределах 16.17 - 16.22, вчерашнее закрытие составило 16.10, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short MSCI Emerging Markets?
ProShares Short MSCI Emerging Markets в настоящее время оценивается в 16.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.54% и USD. Отслеживайте движения EUM на графике в реальном времени.
Как купить акции EUM?
Вы можете купить акции ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) по текущей цене 16.21. Ордера обычно размещаются около 16.21 или 16.51, тогда как 67 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EUM?
Инвестирование в ProShares Short MSCI Emerging Markets предполагает учет годового диапазона 15.01 - 20.06 и текущей цены 16.21. Многие сравнивают -2.53% и -10.29% перед размещением ордеров на 16.21 или 16.51. Изучайте ежедневные изменения цены EUM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short MSCI Emerging Markets?
Самая высокая цена ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) за последний год составила 20.06. Акции заметно колебались в пределах 15.01 - 20.06, сравнение с 16.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short MSCI Emerging Markets на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short MSCI Emerging Markets?
Самая низкая цена ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) за год составила 15.01. Сравнение с текущими 16.21 и 15.01 - 20.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EUM?
В прошлом ProShares Short MSCI Emerging Markets проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.10 и -10.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.10
- Open
- 16.21
- Bid
- 16.21
- Ask
- 16.51
- Low
- 16.17
- High
- 16.22
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- -2.53%
- 6-месячное изменение
- -10.29%
- Годовое изменение
- -10.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%