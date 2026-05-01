КотировкиРазделы
Валюты / EUM
Назад в Рынок акций США

EUM: ProShares Short MSCI Emerging Markets

16.21 USD 0.11 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EUM за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.17, а максимальная — 16.22.

Следите за динамикой ProShares Short MSCI Emerging Markets. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EUM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUM сегодня?

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) сегодня оценивается на уровне 16.21. Инструмент торгуется в пределах 16.17 - 16.22, вчерашнее закрытие составило 16.10, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short MSCI Emerging Markets?

ProShares Short MSCI Emerging Markets в настоящее время оценивается в 16.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.54% и USD. Отслеживайте движения EUM на графике в реальном времени.

Как купить акции EUM?

Вы можете купить акции ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) по текущей цене 16.21. Ордера обычно размещаются около 16.21 или 16.51, тогда как 67 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUM?

Инвестирование в ProShares Short MSCI Emerging Markets предполагает учет годового диапазона 15.01 - 20.06 и текущей цены 16.21. Многие сравнивают -2.53% и -10.29% перед размещением ордеров на 16.21 или 16.51. Изучайте ежедневные изменения цены EUM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short MSCI Emerging Markets?

Самая высокая цена ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) за последний год составила 20.06. Акции заметно колебались в пределах 15.01 - 20.06, сравнение с 16.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short MSCI Emerging Markets на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short MSCI Emerging Markets?

Самая низкая цена ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) за год составила 15.01. Сравнение с текущими 16.21 и 15.01 - 20.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUM?

В прошлом ProShares Short MSCI Emerging Markets проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.10 и -10.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.17 16.22
Годовой диапазон
15.01 20.06
Предыдущее закрытие
16.10
Open
16.21
Bid
16.21
Ask
16.51
Low
16.17
High
16.22
Объем
67
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
-2.53%
6-месячное изменение
-10.29%
Годовое изменение
-10.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%