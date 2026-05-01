EUM股票今天的价格是多少？ ProShares做空MSCI新兴市场股票今天的定价为16.15。它在16.08 - 16.20范围内交易，昨天的收盘价为16.21，交易量达到51。EUM的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares做空MSCI新兴市场股票是否支付股息？ ProShares做空MSCI新兴市场目前的价值为16.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.87%和USD。实时查看图表以跟踪EUM走势。

如何购买EUM股票？ 您可以以16.15的当前价格购买ProShares做空MSCI新兴市场股票。订单通常设置在16.15或16.45附近，而51和0.19%显示市场活动。立即关注EUM的实时图表更新。

如何投资EUM股票？ 投资ProShares做空MSCI新兴市场需要考虑年度范围15.01 - 20.06和当前价格16.15。许多人在以16.15或16.45下订单之前，会比较-2.89%和。实时查看EUM价格图表，了解每日变化。

ProShares做空MSCI新兴市场股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares做空MSCI新兴市场的最高价格是20.06。在15.01 - 20.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares做空MSCI新兴市场的绩效。

ProShares做空MSCI新兴市场股票的最低价格是多少？ ProShares做空MSCI新兴市场（EUM）的最低价格为15.01。将其与当前的16.15和15.01 - 20.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。