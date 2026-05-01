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EUM: ProShares做空MSCI新兴市场

16.15 USD 0.06 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EUM汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点16.08和高点16.20进行交易。

关注ProShares做空MSCI新兴市场动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EUM新闻

常见问题解答

EUM股票今天的价格是多少？

ProShares做空MSCI新兴市场股票今天的定价为16.15。它在16.08 - 16.20范围内交易，昨天的收盘价为16.21，交易量达到51。EUM的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares做空MSCI新兴市场股票是否支付股息？

ProShares做空MSCI新兴市场目前的价值为16.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.87%和USD。实时查看图表以跟踪EUM走势。

如何购买EUM股票？

您可以以16.15的当前价格购买ProShares做空MSCI新兴市场股票。订单通常设置在16.15或16.45附近，而51和0.19%显示市场活动。立即关注EUM的实时图表更新。

如何投资EUM股票？

投资ProShares做空MSCI新兴市场需要考虑年度范围15.01 - 20.06和当前价格16.15。许多人在以16.15或16.45下订单之前，会比较-2.89%和。实时查看EUM价格图表，了解每日变化。

ProShares做空MSCI新兴市场股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares做空MSCI新兴市场的最高价格是20.06。在15.01 - 20.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares做空MSCI新兴市场的绩效。

ProShares做空MSCI新兴市场股票的最低价格是多少？

ProShares做空MSCI新兴市场（EUM）的最低价格为15.01。将其与当前的16.15和15.01 - 20.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EUM股票是什么时候拆分的？

ProShares做空MSCI新兴市场历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.21和-10.87%中可见。

日范围
16.08 16.20
年范围
15.01 20.06
前一天收盘价
16.21
开盘价
16.12
卖价
16.15
买价
16.45
最低价
16.08
最高价
16.20
交易量
51
日变化
-0.37%
月变化
-2.89%
6个月变化
-10.63%
年变化
-10.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%