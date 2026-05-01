EUM: ProShares做空MSCI新兴市场
今日EUM汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点16.08和高点16.20进行交易。
关注ProShares做空MSCI新兴市场动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
EUM股票今天的价格是多少？
ProShares做空MSCI新兴市场股票今天的定价为16.15。它在16.08 - 16.20范围内交易，昨天的收盘价为16.21，交易量达到51。EUM的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares做空MSCI新兴市场股票是否支付股息？
ProShares做空MSCI新兴市场目前的价值为16.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.87%和USD。实时查看图表以跟踪EUM走势。
如何购买EUM股票？
您可以以16.15的当前价格购买ProShares做空MSCI新兴市场股票。订单通常设置在16.15或16.45附近，而51和0.19%显示市场活动。立即关注EUM的实时图表更新。
如何投资EUM股票？
投资ProShares做空MSCI新兴市场需要考虑年度范围15.01 - 20.06和当前价格16.15。许多人在以16.15或16.45下订单之前，会比较-2.89%和。实时查看EUM价格图表，了解每日变化。
ProShares做空MSCI新兴市场股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares做空MSCI新兴市场的最高价格是20.06。在15.01 - 20.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares做空MSCI新兴市场的绩效。
ProShares做空MSCI新兴市场股票的最低价格是多少？
ProShares做空MSCI新兴市场（EUM）的最低价格为15.01。将其与当前的16.15和15.01 - 20.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EUM股票是什么时候拆分的？
ProShares做空MSCI新兴市场历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.21和-10.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.21
- 开盘价
- 16.12
- 卖价
- 16.15
- 买价
- 16.45
- 最低价
- 16.08
- 最高价
- 16.20
- 交易量
- 51
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -2.89%
- 6个月变化
- -10.63%
- 年变化
- -10.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%