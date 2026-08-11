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EUHY: iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
Курс EUHY за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.41, а максимальная — 53.45.
Следите за динамикой iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EUHY сегодня?
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) сегодня оценивается на уровне 53.45. Инструмент торгуется в пределах 53.41 - 53.45, вчерашнее закрытие составило 53.44, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF в настоящее время оценивается в 53.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.18% и USD. Отслеживайте движения EUHY на графике в реальном времени.
Как купить акции EUHY?
Вы можете купить акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) по текущей цене 53.45. Ордера обычно размещаются около 53.45 или 53.75, тогда как 36 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EUHY?
Инвестирование в iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 51.92 - 55.07 и текущей цены 53.45. Многие сравнивают 0.39% и 0.30% перед размещением ордеров на 53.45 или 53.75. Изучайте ежедневные изменения цены EUHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?
Самая высокая цена iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) за последний год составила 55.07. Акции заметно колебались в пределах 51.92 - 55.07, сравнение с 53.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?
Самая низкая цена iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) за год составила 51.92. Сравнение с текущими 53.45 и 51.92 - 55.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EUHY?
В прошлом iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.44 и -2.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.44
- Open
- 53.41
- Bid
- 53.45
- Ask
- 53.75
- Low
- 53.41
- High
- 53.45
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- -2.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%