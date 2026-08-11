iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) сегодня оценивается на уровне 53.45. Инструмент торгуется в пределах 53.41 - 53.45, вчерашнее закрытие составило 53.44, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUHY в реальном времени.

iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF в настоящее время оценивается в 53.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.18% и USD. Отслеживайте движения EUHY на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) по текущей цене 53.45. Ордера обычно размещаются около 53.45 или 53.75, тогда как 36 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUHY на графике в реальном времени.

Инвестирование в iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 51.92 - 55.07 и текущей цены 53.45. Многие сравнивают 0.39% и 0.30% перед размещением ордеров на 53.45 или 53.75. Изучайте ежедневные изменения цены EUHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?

Самая высокая цена iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) за последний год составила 55.07. Акции заметно колебались в пределах 51.92 - 55.07, сравнение с 53.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF на графике в реальном времени.