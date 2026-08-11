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EUHY: iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

53.45 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EUHY за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.41, а максимальная — 53.45.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUHY сегодня?

iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) сегодня оценивается на уровне 53.45. Инструмент торгуется в пределах 53.41 - 53.45, вчерашнее закрытие составило 53.44, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?

iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF в настоящее время оценивается в 53.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.18% и USD. Отслеживайте движения EUHY на графике в реальном времени.

Как купить акции EUHY?

Вы можете купить акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) по текущей цене 53.45. Ордера обычно размещаются около 53.45 или 53.75, тогда как 36 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUHY?

Инвестирование в iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 51.92 - 55.07 и текущей цены 53.45. Многие сравнивают 0.39% и 0.30% перед размещением ордеров на 53.45 или 53.75. Изучайте ежедневные изменения цены EUHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?

Самая высокая цена iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) за последний год составила 55.07. Акции заметно колебались в пределах 51.92 - 55.07, сравнение с 53.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF?

Самая низкая цена iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) за год составила 51.92. Сравнение с текущими 53.45 и 51.92 - 55.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUHY?

В прошлом iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.44 и -2.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.41 53.45
Годовой диапазон
51.92 55.07
Предыдущее закрытие
53.44
Open
53.41
Bid
53.45
Ask
53.75
Low
53.41
High
53.45
Объем
36
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
0.30%
Годовое изменение
-2.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%