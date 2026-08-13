EUHY: iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
今日EUHY汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点53.33和高点53.49进行交易。
关注iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EUHY股票今天的价格是多少？
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF股票今天的定价为53.42。它在53.33 - 53.49范围内交易，昨天的收盘价为53.45，交易量达到41。EUHY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF股票是否支付股息？
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF目前的价值为53.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.23%和USD。实时查看图表以跟踪EUHY走势。
如何购买EUHY股票？
您可以以53.42的当前价格购买iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF股票。订单通常设置在53.42或53.72附近，而41和-0.04%显示市场活动。立即关注EUHY的实时图表更新。
如何投资EUHY股票？
投资iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF需要考虑年度范围51.92 - 55.07和当前价格53.42。许多人在以53.42或53.72下订单之前，会比较0.34%和。实时查看EUHY价格图表，了解每日变化。
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF的最高价格是55.07。在51.92 - 55.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF的绩效。
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF股票的最低价格是多少？
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF（EUHY）的最低价格为51.92。将其与当前的53.42和51.92 - 55.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EUHY股票是什么时候拆分的？
iShares, Inc. - iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.45和-2.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.45
- 开盘价
- 53.44
- 卖价
- 53.42
- 买价
- 53.72
- 最低价
- 53.33
- 最高价
- 53.49
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- 0.24%
- 年变化
- -2.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%