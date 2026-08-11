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EUAD: Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

47.35 USD 0.34 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EUAD за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.05, а максимальная — 47.59.

Следите за динамикой Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUAD сегодня?

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) сегодня оценивается на уровне 47.35. Инструмент торгуется в пределах 47.05 - 47.59, вчерашнее закрытие составило 47.01, а торговый объем достиг 406. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUAD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF?

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF в настоящее время оценивается в 47.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.39% и USD. Отслеживайте движения EUAD на графике в реальном времени.

Как купить акции EUAD?

Вы можете купить акции Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) по текущей цене 47.35. Ордера обычно размещаются около 47.35 или 47.65, тогда как 406 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUAD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUAD?

Инвестирование в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF предполагает учет годового диапазона 37.62 - 47.77 и текущей цены 47.35. Многие сравнивают 4.07% и 3.23% перед размещением ордеров на 47.35 или 47.65. Изучайте ежедневные изменения цены EUAD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF?

Самая высокая цена Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) за последний год составила 47.77. Акции заметно колебались в пределах 37.62 - 47.77, сравнение с 47.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF?

Самая низкая цена Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) за год составила 37.62. Сравнение с текущими 47.35 и 37.62 - 47.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUAD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUAD?

В прошлом Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.01 и 1.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.05 47.59
Годовой диапазон
37.62 47.77
Предыдущее закрытие
47.01
Open
47.05
Bid
47.35
Ask
47.65
Low
47.05
High
47.59
Объем
406
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
4.07%
6-месячное изменение
3.23%
Годовое изменение
1.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%