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EUAD: Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
Курс EUAD за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.05, а максимальная — 47.59.
Следите за динамикой Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EUAD сегодня?
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) сегодня оценивается на уровне 47.35. Инструмент торгуется в пределах 47.05 - 47.59, вчерашнее закрытие составило 47.01, а торговый объем достиг 406. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUAD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF?
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF в настоящее время оценивается в 47.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.39% и USD. Отслеживайте движения EUAD на графике в реальном времени.
Как купить акции EUAD?
Вы можете купить акции Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) по текущей цене 47.35. Ордера обычно размещаются около 47.35 или 47.65, тогда как 406 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUAD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EUAD?
Инвестирование в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF предполагает учет годового диапазона 37.62 - 47.77 и текущей цены 47.35. Многие сравнивают 4.07% и 3.23% перед размещением ордеров на 47.35 или 47.65. Изучайте ежедневные изменения цены EUAD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF?
Самая высокая цена Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) за последний год составила 47.77. Акции заметно колебались в пределах 37.62 - 47.77, сравнение с 47.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF?
Самая низкая цена Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) за год составила 37.62. Сравнение с текущими 47.35 и 37.62 - 47.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUAD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EUAD?
В прошлом Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.01 и 1.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.01
- Open
- 47.05
- Bid
- 47.35
- Ask
- 47.65
- Low
- 47.05
- High
- 47.59
- Объем
- 406
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 4.07%
- 6-месячное изменение
- 3.23%
- Годовое изменение
- 1.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%