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EUAD: Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

47.17 USD 0.18 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EUAD汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点47.07和高点47.62进行交易。

关注Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EUAD股票今天的价格是多少？

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票今天的定价为47.17。它在47.07 - 47.62范围内交易，昨天的收盘价为47.35，交易量达到204。EUAD的实时价格图表显示了这些更新。

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票是否支付股息？

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF目前的价值为47.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.00%和USD。实时查看图表以跟踪EUAD走势。

如何购买EUAD股票？

您可以以47.17的当前价格购买Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票。订单通常设置在47.17或47.47附近，而204和-0.40%显示市场活动。立即关注EUAD的实时图表更新。

如何投资EUAD股票？

投资Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF需要考虑年度范围37.62 - 47.77和当前价格47.17。许多人在以47.17或47.47下订单之前，会比较3.67%和。实时查看EUAD价格图表，了解每日变化。

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF的最高价格是47.77。在37.62 - 47.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF的绩效。

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票的最低价格是多少？

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF（EUAD）的最低价格为37.62。将其与当前的47.17和37.62 - 47.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EUAD股票是什么时候拆分的？

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.35和1.00%中可见。

日范围
47.07 47.62
年范围
37.62 47.77
前一天收盘价
47.35
开盘价
47.36
卖价
47.17
买价
47.47
最低价
47.07
最高价
47.62
交易量
204
日变化
-0.38%
月变化
3.67%
6个月变化
2.83%
年变化
1.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%