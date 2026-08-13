EUAD: Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
今日EUAD汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点47.07和高点47.62进行交易。
关注Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EUAD股票今天的价格是多少？
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票今天的定价为47.17。它在47.07 - 47.62范围内交易，昨天的收盘价为47.35，交易量达到204。EUAD的实时价格图表显示了这些更新。
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票是否支付股息？
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF目前的价值为47.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.00%和USD。实时查看图表以跟踪EUAD走势。
如何购买EUAD股票？
您可以以47.17的当前价格购买Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票。订单通常设置在47.17或47.47附近，而204和-0.40%显示市场活动。立即关注EUAD的实时图表更新。
如何投资EUAD股票？
投资Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF需要考虑年度范围37.62 - 47.77和当前价格47.17。许多人在以47.17或47.47下订单之前，会比较3.67%和。实时查看EUAD价格图表，了解每日变化。
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF的最高价格是47.77。在37.62 - 47.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF的绩效。
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF股票的最低价格是多少？
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF（EUAD）的最低价格为37.62。将其与当前的47.17和37.62 - 47.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EUAD股票是什么时候拆分的？
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.35和1.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.35
- 开盘价
- 47.36
- 卖价
- 47.17
- 买价
- 47.47
- 最低价
- 47.07
- 最高价
- 47.62
- 交易量
- 204
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 3.67%
- 6个月变化
- 2.83%
- 年变化
- 1.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%