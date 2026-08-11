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ETOR: Etoro Group Ltd.

34.00 USD 1.24 (3.52%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETOR за сегодня изменился на -3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.35, а максимальная — 35.24.

Следите за динамикой Etoro Group Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETOR сегодня?

Etoro Group Ltd. (ETOR) сегодня оценивается на уровне 34.00. Инструмент торгуется в пределах 33.35 - 35.24, вчерашнее закрытие составило 35.24, а торговый объем достиг 5541. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Etoro Group Ltd.?

Etoro Group Ltd. в настоящее время оценивается в 34.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.00% и USD. Отслеживайте движения ETOR на графике в реальном времени.

Как купить акции ETOR?

Вы можете купить акции Etoro Group Ltd. (ETOR) по текущей цене 34.00. Ордера обычно размещаются около 34.00 или 34.30, тогда как 5541 и -3.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETOR?

Инвестирование в Etoro Group Ltd. предполагает учет годового диапазона 24.74 - 44.20 и текущей цены 34.00. Многие сравнивают -5.56% и 12.88% перед размещением ордеров на 34.00 или 34.30. Изучайте ежедневные изменения цены ETOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Etoro Group Ltd.?

Самая высокая цена Etoro Group Ltd. (ETOR) за последний год составила 44.20. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 44.20, сравнение с 35.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Etoro Group Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Etoro Group Ltd.?

Самая низкая цена Etoro Group Ltd. (ETOR) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 34.00 и 24.74 - 44.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETOR?

В прошлом Etoro Group Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.24 и -15.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.35 35.24
Годовой диапазон
24.74 44.20
Предыдущее закрытие
35.24
Open
35.11
Bid
34.00
Ask
34.30
Low
33.35
High
35.24
Объем
5.541 K
Дневное изменение
-3.52%
Месячное изменение
-5.56%
6-месячное изменение
12.88%
Годовое изменение
-15.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%