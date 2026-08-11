- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETOR: Etoro Group Ltd.
Курс ETOR за сегодня изменился на -3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.35, а максимальная — 35.24.
Следите за динамикой Etoro Group Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETOR сегодня?
Etoro Group Ltd. (ETOR) сегодня оценивается на уровне 34.00. Инструмент торгуется в пределах 33.35 - 35.24, вчерашнее закрытие составило 35.24, а торговый объем достиг 5541. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Etoro Group Ltd.?
Etoro Group Ltd. в настоящее время оценивается в 34.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.00% и USD. Отслеживайте движения ETOR на графике в реальном времени.
Как купить акции ETOR?
Вы можете купить акции Etoro Group Ltd. (ETOR) по текущей цене 34.00. Ордера обычно размещаются около 34.00 или 34.30, тогда как 5541 и -3.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETOR?
Инвестирование в Etoro Group Ltd. предполагает учет годового диапазона 24.74 - 44.20 и текущей цены 34.00. Многие сравнивают -5.56% и 12.88% перед размещением ордеров на 34.00 или 34.30. Изучайте ежедневные изменения цены ETOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Etoro Group Ltd.?
Самая высокая цена Etoro Group Ltd. (ETOR) за последний год составила 44.20. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 44.20, сравнение с 35.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Etoro Group Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Etoro Group Ltd.?
Самая низкая цена Etoro Group Ltd. (ETOR) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 34.00 и 24.74 - 44.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETOR?
В прошлом Etoro Group Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.24 и -15.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.24
- Open
- 35.11
- Bid
- 34.00
- Ask
- 34.30
- Low
- 33.35
- High
- 35.24
- Объем
- 5.541 K
- Дневное изменение
- -3.52%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- 12.88%
- Годовое изменение
- -15.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%