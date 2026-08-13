ETOR股票今天的价格是多少？ Etoro Group Ltd.股票今天的定价为29.33。它在28.85 - 31.95范围内交易，昨天的收盘价为34.00，交易量达到10641。ETOR的实时价格图表显示了这些更新。

Etoro Group Ltd.股票是否支付股息？ Etoro Group Ltd.目前的价值为29.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.68%和USD。实时查看图表以跟踪ETOR走势。

如何购买ETOR股票？ 您可以以29.33的当前价格购买Etoro Group Ltd.股票。订单通常设置在29.33或29.63附近，而10641和-4.34%显示市场活动。立即关注ETOR的实时图表更新。

如何投资ETOR股票？ 投资Etoro Group Ltd.需要考虑年度范围24.74 - 44.20和当前价格29.33。许多人在以29.33或29.63下订单之前，会比较-18.53%和。实时查看ETOR价格图表，了解每日变化。

Etoro Group Ltd.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Etoro Group Ltd.的最高价格是44.20。在24.74 - 44.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Etoro Group Ltd.的绩效。

Etoro Group Ltd.股票的最低价格是多少？ Etoro Group Ltd.（ETOR）的最低价格为24.74。将其与当前的29.33和24.74 - 44.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。