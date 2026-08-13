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ETOR: Etoro Group Ltd.

29.33 USD 4.67 (13.74%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETOR汇率已更改-13.74%。当日，交易品种以低点28.85和高点31.95进行交易。

关注Etoro Group Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ETOR股票今天的价格是多少？

Etoro Group Ltd.股票今天的定价为29.33。它在28.85 - 31.95范围内交易，昨天的收盘价为34.00，交易量达到10641。ETOR的实时价格图表显示了这些更新。

Etoro Group Ltd.股票是否支付股息？

Etoro Group Ltd.目前的价值为29.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.68%和USD。实时查看图表以跟踪ETOR走势。

如何购买ETOR股票？

您可以以29.33的当前价格购买Etoro Group Ltd.股票。订单通常设置在29.33或29.63附近，而10641和-4.34%显示市场活动。立即关注ETOR的实时图表更新。

如何投资ETOR股票？

投资Etoro Group Ltd.需要考虑年度范围24.74 - 44.20和当前价格29.33。许多人在以29.33或29.63下订单之前，会比较-18.53%和。实时查看ETOR价格图表，了解每日变化。

Etoro Group Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Etoro Group Ltd.的最高价格是44.20。在24.74 - 44.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Etoro Group Ltd.的绩效。

Etoro Group Ltd.股票的最低价格是多少？

Etoro Group Ltd.（ETOR）的最低价格为24.74。将其与当前的29.33和24.74 - 44.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETOR股票是什么时候拆分的？

Etoro Group Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.00和-26.68%中可见。

日范围
28.85 31.95
年范围
24.74 44.20
前一天收盘价
34.00
开盘价
30.66
卖价
29.33
买价
29.63
最低价
28.85
最高价
31.95
交易量
10.641 K
日变化
-13.74%
月变化
-18.53%
6个月变化
-2.62%
年变化
-26.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%