- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETJ: Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene
Курс ETJ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.44, а максимальная — 8.54.
Следите за динамикой Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETJ
- How To Build A 7.93% Yield: A CEF Blueprint For Monthly Income (NYSEARCA:SPY)
- ETJ: Disappointing Performance Through The Market Rally (Rating Downgrade) (NYSE:ETJ)
- ETJ's Put Options On The S&P 500 Are Finally In-The-Money - Buy At $8.10 (NYSE:ETJ)
- Undercovered Stocks: Willdan Group, LandBridge, FS KKR Capital And More
- ETJ: There's Only One CEF That Will Survive A Market Crash (NYSE:ETJ)
- ETJ: Expect Continued Underperformance From This CEF
- ETJ's Defensive Promise Vs. Actual Performance: A Hold Rating (NYSE:ETJ)
- ETJ: An Efficient Buy-And-Hold Income Fund
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETJ сегодня?
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) сегодня оценивается на уровне 8.52. Инструмент торгуется в пределах 8.44 - 8.54, вчерашнее закрытие составило 8.53, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene?
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene в настоящее время оценивается в 8.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.59% и USD. Отслеживайте движения ETJ на графике в реальном времени.
Как купить акции ETJ?
Вы можете купить акции Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) по текущей цене 8.52. Ордера обычно размещаются около 8.52 или 8.82, тогда как 108 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETJ?
Инвестирование в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene предполагает учет годового диапазона 7.88 - 9.11 и текущей цены 8.52. Многие сравнивают 0.59% и -2.07% перед размещением ордеров на 8.52 или 8.82. Изучайте ежедневные изменения цены ETJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene?
Самая высокая цена Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) за последний год составила 9.11. Акции заметно колебались в пределах 7.88 - 9.11, сравнение с 8.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene?
Самая низкая цена Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) за год составила 7.88. Сравнение с текущими 8.52 и 7.88 - 9.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETJ?
В прошлом Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.53 и -4.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.53
- Open
- 8.44
- Bid
- 8.52
- Ask
- 8.82
- Low
- 8.44
- High
- 8.54
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- -2.07%
- Годовое изменение
- -4.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%