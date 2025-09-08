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ETJ: Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene

8.52 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETJ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.44, а максимальная — 8.54.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETJ сегодня?

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) сегодня оценивается на уровне 8.52. Инструмент торгуется в пределах 8.44 - 8.54, вчерашнее закрытие составило 8.53, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene?

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene в настоящее время оценивается в 8.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.59% и USD. Отслеживайте движения ETJ на графике в реальном времени.

Как купить акции ETJ?

Вы можете купить акции Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) по текущей цене 8.52. Ордера обычно размещаются около 8.52 или 8.82, тогда как 108 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETJ?

Инвестирование в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene предполагает учет годового диапазона 7.88 - 9.11 и текущей цены 8.52. Многие сравнивают 0.59% и -2.07% перед размещением ордеров на 8.52 или 8.82. Изучайте ежедневные изменения цены ETJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene?

Самая высокая цена Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) за последний год составила 9.11. Акции заметно колебались в пределах 7.88 - 9.11, сравнение с 8.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene?

Самая низкая цена Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene (ETJ) за год составила 7.88. Сравнение с текущими 8.52 и 7.88 - 9.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETJ?

В прошлом Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.53 и -4.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.44 8.54
Годовой диапазон
7.88 9.11
Предыдущее закрытие
8.53
Open
8.44
Bid
8.52
Ask
8.82
Low
8.44
High
8.54
Объем
108
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
-2.07%
Годовое изменение
-4.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%