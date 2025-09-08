报价部分
货币 / ETJ
回到股票

ETJ: Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene

8.53 USD 0.01 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETJ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.48和高点8.53进行交易。

关注Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETJ新闻

常见问题解答

ETJ股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene股票今天的定价为8.53。它在8.48 - 8.53范围内交易，昨天的收盘价为8.52，交易量达到110。ETJ的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene股票是否支付股息？

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene目前的价值为8.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.48%和USD。实时查看图表以跟踪ETJ走势。

如何购买ETJ股票？

您可以以8.53的当前价格购买Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene股票。订单通常设置在8.53或8.83附近，而110和0.00%显示市场活动。立即关注ETJ的实时图表更新。

如何投资ETJ股票？

投资Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene需要考虑年度范围7.88 - 9.11和当前价格8.53。许多人在以8.53或8.83下订单之前，会比较0.71%和。实时查看ETJ价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene的最高价格是9.11。在7.88 - 9.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene的绩效。

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene（ETJ）的最低价格为7.88。将其与当前的8.53和7.88 - 9.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETJ股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund of Bene历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.52和-4.48%中可见。

日范围
8.48 8.53
年范围
7.88 9.11
前一天收盘价
8.52
开盘价
8.53
卖价
8.53
买价
8.83
最低价
8.48
最高价
8.53
交易量
110
日变化
0.12%
月变化
0.71%
6个月变化
-1.95%
年变化
-4.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%