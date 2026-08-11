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ETHT: ProShares Ultra Ether ETF
Курс ETHT за сегодня изменился на -4.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.47.
Следите за динамикой ProShares Ultra Ether ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETHT сегодня?
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.47, вчерашнее закрытие составило 10.62, а торговый объем достиг 687. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Ether ETF?
ProShares Ultra Ether ETF в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.84% и USD. Отслеживайте движения ETHT на графике в реальном времени.
Как купить акции ETHT?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 687 и -3.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETHT?
Инвестирование в ProShares Ultra Ether ETF предполагает учет годового диапазона 7.07 - 117.04 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают 3.37% и -24.08% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены ETHT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Ether ETF?
Самая высокая цена ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) за последний год составила 117.04. Акции заметно колебались в пределах 7.07 - 117.04, сравнение с 10.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Ether ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Ether ETF?
Самая низкая цена ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) за год составила 7.07. Сравнение с текущими 10.12 и 7.07 - 117.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETHT?
В прошлом ProShares Ultra Ether ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.62 и -89.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.62
- Open
- 10.47
- Bid
- 10.12
- Ask
- 10.42
- Low
- 10.02
- High
- 10.47
- Объем
- 687
- Дневное изменение
- -4.71%
- Месячное изменение
- 3.37%
- 6-месячное изменение
- -24.08%
- Годовое изменение
- -89.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%