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ETHT: ProShares Ultra Ether ETF

10.12 USD 0.50 (4.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETHT за сегодня изменился на -4.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.47.

Следите за динамикой ProShares Ultra Ether ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETHT сегодня?

ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.47, вчерашнее закрытие составило 10.62, а торговый объем достиг 687. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Ether ETF?

ProShares Ultra Ether ETF в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.84% и USD. Отслеживайте движения ETHT на графике в реальном времени.

Как купить акции ETHT?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 687 и -3.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETHT?

Инвестирование в ProShares Ultra Ether ETF предполагает учет годового диапазона 7.07 - 117.04 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают 3.37% и -24.08% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены ETHT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Ether ETF?

Самая высокая цена ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) за последний год составила 117.04. Акции заметно колебались в пределах 7.07 - 117.04, сравнение с 10.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Ether ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Ether ETF?

Самая низкая цена ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) за год составила 7.07. Сравнение с текущими 10.12 и 7.07 - 117.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETHT?

В прошлом ProShares Ultra Ether ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.62 и -89.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.47
Годовой диапазон
7.07 117.04
Предыдущее закрытие
10.62
Open
10.47
Bid
10.12
Ask
10.42
Low
10.02
High
10.47
Объем
687
Дневное изменение
-4.71%
Месячное изменение
3.37%
6-месячное изменение
-24.08%
Годовое изменение
-89.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%