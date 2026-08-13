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ETHT: ProShares Ultra Ether ETF

10.17 USD 0.05 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETHT汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点9.90和高点10.28进行交易。

关注ProShares Ultra Ether ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ETHT股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Ether ETF股票今天的定价为10.17。它在9.90 - 10.28范围内交易，昨天的收盘价为10.12，交易量达到574。ETHT的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Ether ETF股票是否支付股息？

ProShares Ultra Ether ETF目前的价值为10.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.79%和USD。实时查看图表以跟踪ETHT走势。

如何购买ETHT股票？

您可以以10.17的当前价格购买ProShares Ultra Ether ETF股票。订单通常设置在10.17或10.47附近，而574和-0.59%显示市场活动。立即关注ETHT的实时图表更新。

如何投资ETHT股票？

投资ProShares Ultra Ether ETF需要考虑年度范围7.07 - 117.04和当前价格10.17。许多人在以10.17或10.47下订单之前，会比较3.88%和。实时查看ETHT价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Ether ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Ether ETF的最高价格是117.04。在7.07 - 117.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Ether ETF的绩效。

ProShares Ultra Ether ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Ether ETF（ETHT）的最低价格为7.07。将其与当前的10.17和7.07 - 117.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETHT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETHT股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Ether ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.12和-89.79%中可见。

日范围
9.90 10.28
年范围
7.07 117.04
前一天收盘价
10.12
开盘价
10.23
卖价
10.17
买价
10.47
最低价
9.90
最高价
10.28
交易量
574
日变化
0.49%
月变化
3.88%
6个月变化
-23.71%
年变化
-89.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%