Курс ETHD за сегодня изменился на 4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.43, а максимальная — 59.65.

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