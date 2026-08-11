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ETHD: ProShares UltraShort Ether ETF

59.04 USD 2.48 (4.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETHD за сегодня изменился на 4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.43, а максимальная — 59.65.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Ether ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETHD сегодня?

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) сегодня оценивается на уровне 59.04. Инструмент торгуется в пределах 57.43 - 59.65, вчерашнее закрытие составило 56.56, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Ether ETF?

ProShares UltraShort Ether ETF в настоящее время оценивается в 59.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1513.11% и USD. Отслеживайте движения ETHD на графике в реальном времени.

Как купить акции ETHD?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) по текущей цене 59.04. Ордера обычно размещаются около 59.04 или 59.34, тогда как 273 и 2.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETHD?

Инвестирование в ProShares UltraShort Ether ETF предполагает учет годового диапазона 2.76 - 106.80 и текущей цены 59.04. Многие сравнивают -4.14% и -29.68% перед размещением ордеров на 59.04 или 59.34. Изучайте ежедневные изменения цены ETHD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Ether ETF?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) за последний год составила 106.80. Акции заметно колебались в пределах 2.76 - 106.80, сравнение с 56.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Ether ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Ether ETF?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) за год составила 2.76. Сравнение с текущими 59.04 и 2.76 - 106.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETHD?

В прошлом ProShares UltraShort Ether ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.56 и 1513.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.43 59.65
Годовой диапазон
2.76 106.80
Предыдущее закрытие
56.56
Open
57.74
Bid
59.04
Ask
59.34
Low
57.43
High
59.65
Объем
273
Дневное изменение
4.38%
Месячное изменение
-4.14%
6-месячное изменение
-29.68%
Годовое изменение
1513.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%