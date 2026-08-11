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ETHD: ProShares UltraShort Ether ETF
Курс ETHD за сегодня изменился на 4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.43, а максимальная — 59.65.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Ether ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETHD сегодня?
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) сегодня оценивается на уровне 59.04. Инструмент торгуется в пределах 57.43 - 59.65, вчерашнее закрытие составило 56.56, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Ether ETF?
ProShares UltraShort Ether ETF в настоящее время оценивается в 59.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1513.11% и USD. Отслеживайте движения ETHD на графике в реальном времени.
Как купить акции ETHD?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) по текущей цене 59.04. Ордера обычно размещаются около 59.04 или 59.34, тогда как 273 и 2.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETHD?
Инвестирование в ProShares UltraShort Ether ETF предполагает учет годового диапазона 2.76 - 106.80 и текущей цены 59.04. Многие сравнивают -4.14% и -29.68% перед размещением ордеров на 59.04 или 59.34. Изучайте ежедневные изменения цены ETHD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Ether ETF?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) за последний год составила 106.80. Акции заметно колебались в пределах 2.76 - 106.80, сравнение с 56.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Ether ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Ether ETF?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) за год составила 2.76. Сравнение с текущими 59.04 и 2.76 - 106.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETHD?
В прошлом ProShares UltraShort Ether ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.56 и 1513.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.56
- Open
- 57.74
- Bid
- 59.04
- Ask
- 59.34
- Low
- 57.43
- High
- 59.65
- Объем
- 273
- Дневное изменение
- 4.38%
- Месячное изменение
- -4.14%
- 6-месячное изменение
- -29.68%
- Годовое изменение
- 1513.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%