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ETHD: ProShares UltraShort Ether ETF

58.73 USD 0.31 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETHD汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点58.14和高点60.49进行交易。

关注ProShares UltraShort Ether ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ETHD股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Ether ETF股票今天的定价为58.73。它在58.14 - 60.49范围内交易，昨天的收盘价为59.04，交易量达到231。ETHD的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Ether ETF股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Ether ETF目前的价值为58.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1504.64%和USD。实时查看图表以跟踪ETHD走势。

如何购买ETHD股票？

您可以以58.73的当前价格购买ProShares UltraShort Ether ETF股票。订单通常设置在58.73或59.03附近，而231和0.38%显示市场活动。立即关注ETHD的实时图表更新。

如何投资ETHD股票？

投资ProShares UltraShort Ether ETF需要考虑年度范围2.76 - 106.80和当前价格58.73。许多人在以58.73或59.03下订单之前，会比较-4.64%和。实时查看ETHD价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Ether ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Ether ETF的最高价格是106.80。在2.76 - 106.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Ether ETF的绩效。

ProShares UltraShort Ether ETF股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Ether ETF（ETHD）的最低价格为2.76。将其与当前的58.73和2.76 - 106.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETHD股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Ether ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.04和1504.64%中可见。

日范围
58.14 60.49
年范围
2.76 106.80
前一天收盘价
59.04
开盘价
58.51
卖价
58.73
买价
59.03
最低价
58.14
最高价
60.49
交易量
231
日变化
-0.53%
月变化
-4.64%
6个月变化
-30.05%
年变化
1504.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%