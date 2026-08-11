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ETFT: Fundsmith Equity ETF
Курс ETFT за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.19, а максимальная — 10.19.
Следите за динамикой Fundsmith Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETFT сегодня?
Fundsmith Equity ETF (ETFT) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 10.19 - 10.19, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETFT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundsmith Equity ETF?
Fundsmith Equity ETF в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.31% и USD. Отслеживайте движения ETFT на графике в реальном времени.
Как купить акции ETFT?
Вы можете купить акции Fundsmith Equity ETF (ETFT) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETFT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETFT?
Инвестирование в Fundsmith Equity ETF предполагает учет годового диапазона 8.74 - 12.23 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают 1.29% и 8.29% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены ETFT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fundsmith Equity ETF?
Самая высокая цена Fundsmith Equity ETF (ETFT) за последний год составила 12.23. Акции заметно колебались в пределах 8.74 - 12.23, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundsmith Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fundsmith Equity ETF?
Самая низкая цена Fundsmith Equity ETF (ETFT) за год составила 8.74. Сравнение с текущими 10.19 и 8.74 - 12.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETFT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETFT?
В прошлом Fundsmith Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и 2.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.12
- Open
- 10.19
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 10.19
- High
- 10.19
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 8.29%
- Годовое изменение
- 2.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%