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ETFT: Fundsmith Equity ETF

10.19 USD 0.07 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETFT за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.19, а максимальная — 10.19.

Следите за динамикой Fundsmith Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETFT сегодня?

Fundsmith Equity ETF (ETFT) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 10.19 - 10.19, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETFT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundsmith Equity ETF?

Fundsmith Equity ETF в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.31% и USD. Отслеживайте движения ETFT на графике в реальном времени.

Как купить акции ETFT?

Вы можете купить акции Fundsmith Equity ETF (ETFT) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETFT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETFT?

Инвестирование в Fundsmith Equity ETF предполагает учет годового диапазона 8.74 - 12.23 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают 1.29% и 8.29% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены ETFT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fundsmith Equity ETF?

Самая высокая цена Fundsmith Equity ETF (ETFT) за последний год составила 12.23. Акции заметно колебались в пределах 8.74 - 12.23, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundsmith Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fundsmith Equity ETF?

Самая низкая цена Fundsmith Equity ETF (ETFT) за год составила 8.74. Сравнение с текущими 10.19 и 8.74 - 12.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETFT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETFT?

В прошлом Fundsmith Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и 2.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.19 10.19
Годовой диапазон
8.74 12.23
Предыдущее закрытие
10.12
Open
10.19
Bid
10.19
Ask
10.49
Low
10.19
High
10.19
Объем
1
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
8.29%
Годовое изменение
2.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%