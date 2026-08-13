ETFT: Fundsmith Equity ETF
今日ETFT汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.19进行交易。
关注Fundsmith Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ETFT股票今天的价格是多少？
Fundsmith Equity ETF股票今天的定价为10.19。它在10.19 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.12，交易量达到1。ETFT的实时价格图表显示了这些更新。
Fundsmith Equity ETF股票是否支付股息？
Fundsmith Equity ETF目前的价值为10.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.31%和USD。实时查看图表以跟踪ETFT走势。
如何购买ETFT股票？
您可以以10.19的当前价格购买Fundsmith Equity ETF股票。订单通常设置在10.19或10.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ETFT的实时图表更新。
如何投资ETFT股票？
投资Fundsmith Equity ETF需要考虑年度范围8.74 - 12.23和当前价格10.19。许多人在以10.19或10.49下订单之前，会比较1.29%和。实时查看ETFT价格图表，了解每日变化。
Fundsmith Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fundsmith Equity ETF的最高价格是12.23。在8.74 - 12.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundsmith Equity ETF的绩效。
Fundsmith Equity ETF股票的最低价格是多少？
Fundsmith Equity ETF（ETFT）的最低价格为8.74。将其与当前的10.19和8.74 - 12.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ETFT股票是什么时候拆分的？
Fundsmith Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.12和2.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.12
- 开盘价
- 10.19
- 卖价
- 10.19
- 买价
- 10.49
- 最低价
- 10.19
- 最高价
- 10.19
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 1.29%
- 6个月变化
- 8.29%
- 年变化
- 2.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%