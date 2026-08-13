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ETFT: Fundsmith Equity ETF

10.19 USD 0.07 (0.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETFT汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.19进行交易。

关注Fundsmith Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ETFT股票今天的价格是多少？

Fundsmith Equity ETF股票今天的定价为10.19。它在10.19 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.12，交易量达到1。ETFT的实时价格图表显示了这些更新。

Fundsmith Equity ETF股票是否支付股息？

Fundsmith Equity ETF目前的价值为10.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.31%和USD。实时查看图表以跟踪ETFT走势。

如何购买ETFT股票？

您可以以10.19的当前价格购买Fundsmith Equity ETF股票。订单通常设置在10.19或10.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ETFT的实时图表更新。

如何投资ETFT股票？

投资Fundsmith Equity ETF需要考虑年度范围8.74 - 12.23和当前价格10.19。许多人在以10.19或10.49下订单之前，会比较1.29%和。实时查看ETFT价格图表，了解每日变化。

Fundsmith Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fundsmith Equity ETF的最高价格是12.23。在8.74 - 12.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundsmith Equity ETF的绩效。

Fundsmith Equity ETF股票的最低价格是多少？

Fundsmith Equity ETF（ETFT）的最低价格为8.74。将其与当前的10.19和8.74 - 12.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETFT股票是什么时候拆分的？

Fundsmith Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.12和2.31%中可见。

日范围
10.19 10.19
年范围
8.74 12.23
前一天收盘价
10.12
开盘价
10.19
卖价
10.19
买价
10.49
最低价
10.19
最高价
10.19
交易量
1
日变化
0.69%
月变化
1.29%
6个月变化
8.29%
年变化
2.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%