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ESUM: Eventide US Market ETF

31.14 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESUM за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.11, а максимальная — 31.19.

Следите за динамикой Eventide US Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESUM сегодня?

Eventide US Market ETF (ESUM) сегодня оценивается на уровне 31.14. Инструмент торгуется в пределах 31.11 - 31.19, вчерашнее закрытие составило 31.16, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESUM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide US Market ETF?

Eventide US Market ETF в настоящее время оценивается в 31.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.89% и USD. Отслеживайте движения ESUM на графике в реальном времени.

Как купить акции ESUM?

Вы можете купить акции Eventide US Market ETF (ESUM) по текущей цене 31.14. Ордера обычно размещаются около 31.14 или 31.44, тогда как 50 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESUM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESUM?

Инвестирование в Eventide US Market ETF предполагает учет годового диапазона 25.46 - 31.21 и текущей цены 31.14. Многие сравнивают 3.94% и 13.40% перед размещением ордеров на 31.14 или 31.44. Изучайте ежедневные изменения цены ESUM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eventide US Market ETF?

Самая высокая цена Eventide US Market ETF (ESUM) за последний год составила 31.21. Акции заметно колебались в пределах 25.46 - 31.21, сравнение с 31.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide US Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eventide US Market ETF?

Самая низкая цена Eventide US Market ETF (ESUM) за год составила 25.46. Сравнение с текущими 31.14 и 25.46 - 31.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESUM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESUM?

В прошлом Eventide US Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.16 и 16.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.11 31.19
Годовой диапазон
25.46 31.21
Предыдущее закрытие
31.16
Open
31.19
Bid
31.14
Ask
31.44
Low
31.11
High
31.19
Объем
50
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
3.94%
6-месячное изменение
13.40%
Годовое изменение
16.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%