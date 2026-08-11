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ESUM: Eventide US Market ETF
Курс ESUM за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.11, а максимальная — 31.19.
Следите за динамикой Eventide US Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESUM сегодня?
Eventide US Market ETF (ESUM) сегодня оценивается на уровне 31.14. Инструмент торгуется в пределах 31.11 - 31.19, вчерашнее закрытие составило 31.16, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESUM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide US Market ETF?
Eventide US Market ETF в настоящее время оценивается в 31.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.89% и USD. Отслеживайте движения ESUM на графике в реальном времени.
Как купить акции ESUM?
Вы можете купить акции Eventide US Market ETF (ESUM) по текущей цене 31.14. Ордера обычно размещаются около 31.14 или 31.44, тогда как 50 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESUM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESUM?
Инвестирование в Eventide US Market ETF предполагает учет годового диапазона 25.46 - 31.21 и текущей цены 31.14. Многие сравнивают 3.94% и 13.40% перед размещением ордеров на 31.14 или 31.44. Изучайте ежедневные изменения цены ESUM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eventide US Market ETF?
Самая высокая цена Eventide US Market ETF (ESUM) за последний год составила 31.21. Акции заметно колебались в пределах 25.46 - 31.21, сравнение с 31.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide US Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eventide US Market ETF?
Самая низкая цена Eventide US Market ETF (ESUM) за год составила 25.46. Сравнение с текущими 31.14 и 25.46 - 31.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESUM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESUM?
В прошлом Eventide US Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.16 и 16.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.16
- Open
- 31.19
- Bid
- 31.14
- Ask
- 31.44
- Low
- 31.11
- High
- 31.19
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- 13.40%
- Годовое изменение
- 16.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%