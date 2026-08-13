ESUM: Eventide US Market ETF
今日ESUM汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点31.18和高点31.30进行交易。
关注Eventide US Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ESUM股票今天的价格是多少？
Eventide US Market ETF股票今天的定价为31.22。它在31.18 - 31.30范围内交易，昨天的收盘价为31.14，交易量达到82。ESUM的实时价格图表显示了这些更新。
Eventide US Market ETF股票是否支付股息？
Eventide US Market ETF目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.19%和USD。实时查看图表以跟踪ESUM走势。
如何购买ESUM股票？
您可以以31.22的当前价格购买Eventide US Market ETF股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而82和-0.06%显示市场活动。立即关注ESUM的实时图表更新。
如何投资ESUM股票？
投资Eventide US Market ETF需要考虑年度范围25.46 - 31.30和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较4.21%和。实时查看ESUM价格图表，了解每日变化。
Eventide US Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eventide US Market ETF的最高价格是31.30。在25.46 - 31.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide US Market ETF的绩效。
Eventide US Market ETF股票的最低价格是多少？
Eventide US Market ETF（ESUM）的最低价格为25.46。将其与当前的31.22和25.46 - 31.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESUM股票是什么时候拆分的？
Eventide US Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.14和17.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.14
- 开盘价
- 31.24
- 卖价
- 31.22
- 买价
- 31.52
- 最低价
- 31.18
- 最高价
- 31.30
- 交易量
- 82
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 4.21%
- 6个月变化
- 13.69%
- 年变化
- 17.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%