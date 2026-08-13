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ESUM: Eventide US Market ETF

31.22 USD 0.08 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESUM汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点31.18和高点31.30进行交易。

关注Eventide US Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ESUM股票今天的价格是多少？

Eventide US Market ETF股票今天的定价为31.22。它在31.18 - 31.30范围内交易，昨天的收盘价为31.14，交易量达到82。ESUM的实时价格图表显示了这些更新。

Eventide US Market ETF股票是否支付股息？

Eventide US Market ETF目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.19%和USD。实时查看图表以跟踪ESUM走势。

如何购买ESUM股票？

您可以以31.22的当前价格购买Eventide US Market ETF股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而82和-0.06%显示市场活动。立即关注ESUM的实时图表更新。

如何投资ESUM股票？

投资Eventide US Market ETF需要考虑年度范围25.46 - 31.30和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较4.21%和。实时查看ESUM价格图表，了解每日变化。

Eventide US Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eventide US Market ETF的最高价格是31.30。在25.46 - 31.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide US Market ETF的绩效。

Eventide US Market ETF股票的最低价格是多少？

Eventide US Market ETF（ESUM）的最低价格为25.46。将其与当前的31.22和25.46 - 31.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESUM股票是什么时候拆分的？

Eventide US Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.14和17.19%中可见。

日范围
31.18 31.30
年范围
25.46 31.30
前一天收盘价
31.14
开盘价
31.24
卖价
31.22
买价
31.52
最低价
31.18
最高价
31.30
交易量
82
日变化
0.26%
月变化
4.21%
6个月变化
13.69%
年变化
17.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%