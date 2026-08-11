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ESN: Essential 40 Stock ETF

20.62 USD 0.11 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESN за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.49, а максимальная — 20.64.

Следите за динамикой Essential 40 Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESN сегодня?

Essential 40 Stock ETF (ESN) сегодня оценивается на уровне 20.62. Инструмент торгуется в пределах 20.49 - 20.64, вчерашнее закрытие составило 20.51, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Essential 40 Stock ETF?

Essential 40 Stock ETF в настоящее время оценивается в 20.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.55% и USD. Отслеживайте движения ESN на графике в реальном времени.

Как купить акции ESN?

Вы можете купить акции Essential 40 Stock ETF (ESN) по текущей цене 20.62. Ордера обычно размещаются около 20.62 или 20.92, тогда как 33 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESN?

Инвестирование в Essential 40 Stock ETF предполагает учет годового диапазона 17.14 - 20.64 и текущей цены 20.62. Многие сравнивают 2.49% и 12.62% перед размещением ордеров на 20.62 или 20.92. Изучайте ежедневные изменения цены ESN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Essential 40 Stock ETF?

Самая высокая цена Essential 40 Stock ETF (ESN) за последний год составила 20.64. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 20.64, сравнение с 20.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Essential 40 Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Essential 40 Stock ETF?

Самая низкая цена Essential 40 Stock ETF (ESN) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 20.62 и 17.14 - 20.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESN?

В прошлом Essential 40 Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.51 и 13.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.49 20.64
Годовой диапазон
17.14 20.64
Предыдущее закрытие
20.51
Open
20.49
Bid
20.62
Ask
20.92
Low
20.49
High
20.64
Объем
33
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
12.62%
Годовое изменение
13.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%