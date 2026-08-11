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ESN: Essential 40 Stock ETF
Курс ESN за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.49, а максимальная — 20.64.
Следите за динамикой Essential 40 Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESN сегодня?
Essential 40 Stock ETF (ESN) сегодня оценивается на уровне 20.62. Инструмент торгуется в пределах 20.49 - 20.64, вчерашнее закрытие составило 20.51, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Essential 40 Stock ETF?
Essential 40 Stock ETF в настоящее время оценивается в 20.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.55% и USD. Отслеживайте движения ESN на графике в реальном времени.
Как купить акции ESN?
Вы можете купить акции Essential 40 Stock ETF (ESN) по текущей цене 20.62. Ордера обычно размещаются около 20.62 или 20.92, тогда как 33 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESN?
Инвестирование в Essential 40 Stock ETF предполагает учет годового диапазона 17.14 - 20.64 и текущей цены 20.62. Многие сравнивают 2.49% и 12.62% перед размещением ордеров на 20.62 или 20.92. Изучайте ежедневные изменения цены ESN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Essential 40 Stock ETF?
Самая высокая цена Essential 40 Stock ETF (ESN) за последний год составила 20.64. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 20.64, сравнение с 20.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Essential 40 Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Essential 40 Stock ETF?
Самая низкая цена Essential 40 Stock ETF (ESN) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 20.62 и 17.14 - 20.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESN?
В прошлом Essential 40 Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.51 и 13.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.51
- Open
- 20.49
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Low
- 20.49
- High
- 20.64
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 12.62%
- Годовое изменение
- 13.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%