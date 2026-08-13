ESN: Essential 40 Stock ETF
今日ESN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.59和高点20.68进行交易。
关注Essential 40 Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ESN股票今天的价格是多少？
Essential 40 Stock ETF股票今天的定价为20.62。它在20.59 - 20.68范围内交易，昨天的收盘价为20.62，交易量达到37。ESN的实时价格图表显示了这些更新。
Essential 40 Stock ETF股票是否支付股息？
Essential 40 Stock ETF目前的价值为20.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.55%和USD。实时查看图表以跟踪ESN走势。
如何购买ESN股票？
您可以以20.62的当前价格购买Essential 40 Stock ETF股票。订单通常设置在20.62或20.92附近，而37和0.00%显示市场活动。立即关注ESN的实时图表更新。
如何投资ESN股票？
投资Essential 40 Stock ETF需要考虑年度范围17.14 - 20.68和当前价格20.62。许多人在以20.62或20.92下订单之前，会比较2.49%和。实时查看ESN价格图表，了解每日变化。
Essential 40 Stock ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Essential 40 Stock ETF的最高价格是20.68。在17.14 - 20.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Essential 40 Stock ETF的绩效。
Essential 40 Stock ETF股票的最低价格是多少？
Essential 40 Stock ETF（ESN）的最低价格为17.14。将其与当前的20.62和17.14 - 20.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESN股票是什么时候拆分的？
Essential 40 Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.62和13.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.62
- 开盘价
- 20.62
- 卖价
- 20.62
- 买价
- 20.92
- 最低价
- 20.59
- 最高价
- 20.68
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 12.62%
- 年变化
- 13.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%