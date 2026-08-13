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ESN: Essential 40 Stock ETF

20.62 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.59和高点20.68进行交易。

关注Essential 40 Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ESN股票今天的价格是多少？

Essential 40 Stock ETF股票今天的定价为20.62。它在20.59 - 20.68范围内交易，昨天的收盘价为20.62，交易量达到37。ESN的实时价格图表显示了这些更新。

Essential 40 Stock ETF股票是否支付股息？

Essential 40 Stock ETF目前的价值为20.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.55%和USD。实时查看图表以跟踪ESN走势。

如何购买ESN股票？

您可以以20.62的当前价格购买Essential 40 Stock ETF股票。订单通常设置在20.62或20.92附近，而37和0.00%显示市场活动。立即关注ESN的实时图表更新。

如何投资ESN股票？

投资Essential 40 Stock ETF需要考虑年度范围17.14 - 20.68和当前价格20.62。许多人在以20.62或20.92下订单之前，会比较2.49%和。实时查看ESN价格图表，了解每日变化。

Essential 40 Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Essential 40 Stock ETF的最高价格是20.68。在17.14 - 20.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Essential 40 Stock ETF的绩效。

Essential 40 Stock ETF股票的最低价格是多少？

Essential 40 Stock ETF（ESN）的最低价格为17.14。将其与当前的20.62和17.14 - 20.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESN股票是什么时候拆分的？

Essential 40 Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.62和13.55%中可见。

日范围
20.59 20.68
年范围
17.14 20.68
前一天收盘价
20.62
开盘价
20.62
卖价
20.62
买价
20.92
最低价
20.59
最高价
20.68
交易量
37
日变化
0.00%
月变化
2.49%
6个月变化
12.62%
年变化
13.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%