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ESBG: First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
Курс ESBG за сегодня изменился на 3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.62, а максимальная — 21.62.
Следите за динамикой First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESBG сегодня?
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) сегодня оценивается на уровне 21.62. Инструмент торгуется в пределах 21.62 - 21.62, вчерашнее закрытие составило 20.88, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESBG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF?
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF в настоящее время оценивается в 21.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.55% и USD. Отслеживайте движения ESBG на графике в реальном времени.
Как купить акции ESBG?
Вы можете купить акции First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) по текущей цене 21.62. Ордера обычно размещаются около 21.62 или 21.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESBG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESBG?
Инвестирование в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF предполагает учет годового диапазона 19.92 - 27.00 и текущей цены 21.62. Многие сравнивают 3.94% и -11.38% перед размещением ордеров на 21.62 или 21.92. Изучайте ежедневные изменения цены ESBG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF?
Самая высокая цена First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) за последний год составила 27.00. Акции заметно колебались в пределах 19.92 - 27.00, сравнение с 20.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF?
Самая низкая цена First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) за год составила 19.92. Сравнение с текущими 21.62 и 19.92 - 27.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESBG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESBG?
В прошлом First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.88 и 6.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.88
- Open
- 21.62
- Bid
- 21.62
- Ask
- 21.92
- Low
- 21.62
- High
- 21.62
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 3.54%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- -11.38%
- Годовое изменение
- 6.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%