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ESBG: First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

21.62 USD 0.74 (3.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESBG за сегодня изменился на 3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.62, а максимальная — 21.62.

Следите за динамикой First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESBG сегодня?

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) сегодня оценивается на уровне 21.62. Инструмент торгуется в пределах 21.62 - 21.62, вчерашнее закрытие составило 20.88, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESBG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF?

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF в настоящее время оценивается в 21.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.55% и USD. Отслеживайте движения ESBG на графике в реальном времени.

Как купить акции ESBG?

Вы можете купить акции First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) по текущей цене 21.62. Ордера обычно размещаются около 21.62 или 21.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESBG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESBG?

Инвестирование в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF предполагает учет годового диапазона 19.92 - 27.00 и текущей цены 21.62. Многие сравнивают 3.94% и -11.38% перед размещением ордеров на 21.62 или 21.92. Изучайте ежедневные изменения цены ESBG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF?

Самая высокая цена First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) за последний год составила 27.00. Акции заметно колебались в пределах 19.92 - 27.00, сравнение с 20.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF?

Самая низкая цена First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) за год составила 19.92. Сравнение с текущими 21.62 и 19.92 - 27.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESBG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESBG?

В прошлом First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.88 и 6.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.62 21.62
Годовой диапазон
19.92 27.00
Предыдущее закрытие
20.88
Open
21.62
Bid
21.62
Ask
21.92
Low
21.62
High
21.62
Объем
1
Дневное изменение
3.54%
Месячное изменение
3.94%
6-месячное изменение
-11.38%
Годовое изменение
6.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%