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ESBG: First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

21.89 USD 0.27 (1.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESBG汇率已更改1.25%。当日，交易品种以低点21.89和高点21.89进行交易。

关注First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ESBG股票今天的价格是多少？

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票今天的定价为21.89。它在21.89 - 21.89范围内交易，昨天的收盘价为21.62，交易量达到1。ESBG的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票是否支付股息？

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF目前的价值为21.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.89%和USD。实时查看图表以跟踪ESBG走势。

如何购买ESBG股票？

您可以以21.89的当前价格购买First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票。订单通常设置在21.89或22.19附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ESBG的实时图表更新。

如何投资ESBG股票？

投资First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF需要考虑年度范围19.92 - 27.00和当前价格21.89。许多人在以21.89或22.19下订单之前，会比较5.24%和。实时查看ESBG价格图表，了解每日变化。

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF的最高价格是27.00。在19.92 - 27.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF的绩效。

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF（ESBG）的最低价格为19.92。将其与当前的21.89和19.92 - 27.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESBG股票是什么时候拆分的？

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.62和7.89%中可见。

日范围
21.89 21.89
年范围
19.92 27.00
前一天收盘价
21.62
开盘价
21.89
卖价
21.89
买价
22.19
最低价
21.89
最高价
21.89
交易量
1
日变化
1.25%
月变化
5.24%
6个月变化
-10.27%
年变化
7.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%