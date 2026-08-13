ESBG: First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
今日ESBG汇率已更改1.25%。当日，交易品种以低点21.89和高点21.89进行交易。
关注First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ESBG股票今天的价格是多少？
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票今天的定价为21.89。它在21.89 - 21.89范围内交易，昨天的收盘价为21.62，交易量达到1。ESBG的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票是否支付股息？
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF目前的价值为21.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.89%和USD。实时查看图表以跟踪ESBG走势。
如何购买ESBG股票？
您可以以21.89的当前价格购买First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票。订单通常设置在21.89或22.19附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ESBG的实时图表更新。
如何投资ESBG股票？
投资First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF需要考虑年度范围19.92 - 27.00和当前价格21.89。许多人在以21.89或22.19下订单之前，会比较5.24%和。实时查看ESBG价格图表，了解每日变化。
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF的最高价格是27.00。在19.92 - 27.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF的绩效。
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF（ESBG）的最低价格为19.92。将其与当前的21.89和19.92 - 27.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESBG股票是什么时候拆分的？
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.62和7.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.62
- 开盘价
- 21.89
- 卖价
- 21.89
- 买价
- 22.19
- 最低价
- 21.89
- 最高价
- 21.89
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.25%
- 月变化
- 5.24%
- 6个月变化
- -10.27%
- 年变化
- 7.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%