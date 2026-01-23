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ERX: Direxion Energy Bull 2X Shares
Курс ERX за сегодня изменился на 9.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.49, а максимальная — 96.53.
Следите за динамикой Direxion Energy Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ERX сегодня?
Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) сегодня оценивается на уровне 96.53. Инструмент торгуется в пределах 90.49 - 96.53, вчерашнее закрытие составило 88.21, а торговый объем достиг 495. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ERX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Energy Bull 2X Shares?
Direxion Energy Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 96.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 68.73% и USD. Отслеживайте движения ERX на графике в реальном времени.
Как купить акции ERX?
Вы можете купить акции Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) по текущей цене 96.53. Ордера обычно размещаются около 96.53 или 96.83, тогда как 495 и 6.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ERX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ERX?
Инвестирование в Direxion Energy Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 50.50 - 110.76 и текущей цены 96.53. Многие сравнивают 4.67% и 4.96% перед размещением ордеров на 96.53 или 96.83. Изучайте ежедневные изменения цены ERX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Energy Bull 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) за последний год составила 110.76. Акции заметно колебались в пределах 50.50 - 110.76, сравнение с 88.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Energy Bull 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Energy Bull 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) за год составила 50.50. Сравнение с текущими 96.53 и 50.50 - 110.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ERX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ERX?
В прошлом Direxion Energy Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.21 и 68.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.21
- Open
- 90.49
- Bid
- 96.53
- Ask
- 96.83
- Low
- 90.49
- High
- 96.53
- Объем
- 495
- Дневное изменение
- 9.43%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 4.96%
- Годовое изменение
- 68.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%