Курс ERX за сегодня изменился на 9.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.49, а максимальная — 96.53.

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