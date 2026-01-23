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ERX: Direxion Energy Bull 2X Shares

96.53 USD 8.32 (9.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ERX за сегодня изменился на 9.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.49, а максимальная — 96.53.

Следите за динамикой Direxion Energy Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ERX сегодня?

Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) сегодня оценивается на уровне 96.53. Инструмент торгуется в пределах 90.49 - 96.53, вчерашнее закрытие составило 88.21, а торговый объем достиг 495. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ERX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Energy Bull 2X Shares?

Direxion Energy Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 96.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 68.73% и USD. Отслеживайте движения ERX на графике в реальном времени.

Как купить акции ERX?

Вы можете купить акции Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) по текущей цене 96.53. Ордера обычно размещаются около 96.53 или 96.83, тогда как 495 и 6.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ERX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ERX?

Инвестирование в Direxion Energy Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 50.50 - 110.76 и текущей цены 96.53. Многие сравнивают 4.67% и 4.96% перед размещением ордеров на 96.53 или 96.83. Изучайте ежедневные изменения цены ERX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Energy Bull 2X Shares?

Самая высокая цена Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) за последний год составила 110.76. Акции заметно колебались в пределах 50.50 - 110.76, сравнение с 88.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Energy Bull 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Energy Bull 2X Shares?

Самая низкая цена Direxion Energy Bull 2X Shares (ERX) за год составила 50.50. Сравнение с текущими 96.53 и 50.50 - 110.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ERX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ERX?

В прошлом Direxion Energy Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.21 и 68.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
90.49 96.53
Годовой диапазон
50.50 110.76
Предыдущее закрытие
88.21
Open
90.49
Bid
96.53
Ask
96.83
Low
90.49
High
96.53
Объем
495
Дневное изменение
9.43%
Месячное изменение
4.67%
6-месячное изменение
4.96%
Годовое изменение
68.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%