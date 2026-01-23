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ERX: Direxion三倍做多能源股ETF

98.70 USD 2.17 (2.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ERX汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点96.31和高点99.20进行交易。

关注Direxion三倍做多能源股ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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ERX新闻

常见问题解答

ERX股票今天的价格是多少？

Direxion三倍做多能源股ETF股票今天的定价为98.70。它在96.31 - 99.20范围内交易，昨天的收盘价为96.53，交易量达到345。ERX的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多能源股ETF股票是否支付股息？

Direxion三倍做多能源股ETF目前的价值为98.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注72.52%和USD。实时查看图表以跟踪ERX走势。

如何购买ERX股票？

您可以以98.70的当前价格购买Direxion三倍做多能源股ETF股票。订单通常设置在98.70或99.00附近，而345和2.48%显示市场活动。立即关注ERX的实时图表更新。

如何投资ERX股票？

投资Direxion三倍做多能源股ETF需要考虑年度范围50.50 - 110.76和当前价格98.70。许多人在以98.70或99.00下订单之前，会比较7.03%和。实时查看ERX价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多能源股ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion三倍做多能源股ETF的最高价格是110.76。在50.50 - 110.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多能源股ETF的绩效。

Direxion三倍做多能源股ETF股票的最低价格是多少？

Direxion三倍做多能源股ETF（ERX）的最低价格为50.50。将其与当前的98.70和50.50 - 110.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ERX股票是什么时候拆分的？

Direxion三倍做多能源股ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.53和72.52%中可见。

日范围
96.31 99.20
年范围
50.50 110.76
前一天收盘价
96.53
开盘价
96.31
卖价
98.70
买价
99.00
最低价
96.31
最高价
99.20
交易量
345
日变化
2.25%
月变化
7.03%
6个月变化
7.32%
年变化
72.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%