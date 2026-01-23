ERX: Direxion三倍做多能源股ETF
今日ERX汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点96.31和高点99.20进行交易。
关注Direxion三倍做多能源股ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ERX股票今天的价格是多少？
Direxion三倍做多能源股ETF股票今天的定价为98.70。它在96.31 - 99.20范围内交易，昨天的收盘价为96.53，交易量达到345。ERX的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion三倍做多能源股ETF股票是否支付股息？
Direxion三倍做多能源股ETF目前的价值为98.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注72.52%和USD。实时查看图表以跟踪ERX走势。
如何购买ERX股票？
您可以以98.70的当前价格购买Direxion三倍做多能源股ETF股票。订单通常设置在98.70或99.00附近，而345和2.48%显示市场活动。立即关注ERX的实时图表更新。
如何投资ERX股票？
投资Direxion三倍做多能源股ETF需要考虑年度范围50.50 - 110.76和当前价格98.70。许多人在以98.70或99.00下订单之前，会比较7.03%和。实时查看ERX价格图表，了解每日变化。
Direxion三倍做多能源股ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion三倍做多能源股ETF的最高价格是110.76。在50.50 - 110.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多能源股ETF的绩效。
Direxion三倍做多能源股ETF股票的最低价格是多少？
Direxion三倍做多能源股ETF（ERX）的最低价格为50.50。将其与当前的98.70和50.50 - 110.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ERX股票是什么时候拆分的？
Direxion三倍做多能源股ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.53和72.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 96.53
- 开盘价
- 96.31
- 卖价
- 98.70
- 买价
- 99.00
- 最低价
- 96.31
- 最高价
- 99.20
- 交易量
- 345
- 日变化
- 2.25%
- 月变化
- 7.03%
- 6个月变化
- 7.32%
- 年变化
- 72.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%