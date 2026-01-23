ERX股票今天的价格是多少？ Direxion三倍做多能源股ETF股票今天的定价为98.70。它在96.31 - 99.20范围内交易，昨天的收盘价为96.53，交易量达到345。ERX的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多能源股ETF股票是否支付股息？ Direxion三倍做多能源股ETF目前的价值为98.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注72.52%和USD。实时查看图表以跟踪ERX走势。

如何购买ERX股票？ 您可以以98.70的当前价格购买Direxion三倍做多能源股ETF股票。订单通常设置在98.70或99.00附近，而345和2.48%显示市场活动。立即关注ERX的实时图表更新。

如何投资ERX股票？ 投资Direxion三倍做多能源股ETF需要考虑年度范围50.50 - 110.76和当前价格98.70。许多人在以98.70或99.00下订单之前，会比较7.03%和。实时查看ERX价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多能源股ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion三倍做多能源股ETF的最高价格是110.76。在50.50 - 110.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多能源股ETF的绩效。

Direxion三倍做多能源股ETF股票的最低价格是多少？ Direxion三倍做多能源股ETF（ERX）的最低价格为50.50。将其与当前的98.70和50.50 - 110.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。