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ERH: Allspring Utilities and High Income Fund

11.63 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ERH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.62, а максимальная — 11.69.

Следите за динамикой Allspring Utilities and High Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ERH сегодня?

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) сегодня оценивается на уровне 11.63. Инструмент торгуется в пределах 11.62 - 11.69, вчерашнее закрытие составило 11.65, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ERH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allspring Utilities and High Income Fund?

Allspring Utilities and High Income Fund в настоящее время оценивается в 11.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.33% и USD. Отслеживайте движения ERH на графике в реальном времени.

Как купить акции ERH?

Вы можете купить акции Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) по текущей цене 11.63. Ордера обычно размещаются около 11.63 или 11.93, тогда как 43 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ERH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ERH?

Инвестирование в Allspring Utilities and High Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.50 - 13.04 и текущей цены 11.63. Многие сравнивают -2.43% и -9.21% перед размещением ордеров на 11.63 или 11.93. Изучайте ежедневные изменения цены ERH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Allspring Utilities and High Income Fund?

Самая высокая цена Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) за последний год составила 13.04. Акции заметно колебались в пределах 11.50 - 13.04, сравнение с 11.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allspring Utilities and High Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Allspring Utilities and High Income Fund?

Самая низкая цена Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) за год составила 11.50. Сравнение с текущими 11.63 и 11.50 - 13.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ERH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ERH?

В прошлом Allspring Utilities and High Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.65 и -3.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.62 11.69
Годовой диапазон
11.50 13.04
Предыдущее закрытие
11.65
Open
11.68
Bid
11.63
Ask
11.93
Low
11.62
High
11.69
Объем
43
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-2.43%
6-месячное изменение
-9.21%
Годовое изменение
-3.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%