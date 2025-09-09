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ERH: Allspring Utilities and High Income Fund

11.62 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ERH汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点11.61和高点11.74进行交易。

关注Allspring Utilities and High Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERH新闻

常见问题解答

ERH股票今天的价格是多少？

Allspring Utilities and High Income Fund股票今天的定价为11.62。它在11.61 - 11.74范围内交易，昨天的收盘价为11.63，交易量达到82。ERH的实时价格图表显示了这些更新。

Allspring Utilities and High Income Fund股票是否支付股息？

Allspring Utilities and High Income Fund目前的价值为11.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.41%和USD。实时查看图表以跟踪ERH走势。

如何购买ERH股票？

您可以以11.62的当前价格购买Allspring Utilities and High Income Fund股票。订单通常设置在11.62或11.92附近，而82和-0.43%显示市场活动。立即关注ERH的实时图表更新。

如何投资ERH股票？

投资Allspring Utilities and High Income Fund需要考虑年度范围11.50 - 13.04和当前价格11.62。许多人在以11.62或11.92下订单之前，会比较-2.52%和。实时查看ERH价格图表，了解每日变化。

Allspring Utilities and High Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Allspring Utilities and High Income Fund的最高价格是13.04。在11.50 - 13.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Allspring Utilities and High Income Fund的绩效。

Allspring Utilities and High Income Fund股票的最低价格是多少？

Allspring Utilities and High Income Fund（ERH）的最低价格为11.50。将其与当前的11.62和11.50 - 13.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ERH股票是什么时候拆分的？

Allspring Utilities and High Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.63和-3.41%中可见。

日范围
11.61 11.74
年范围
11.50 13.04
前一天收盘价
11.63
开盘价
11.67
卖价
11.62
买价
11.92
最低价
11.61
最高价
11.74
交易量
82
日变化
-0.09%
月变化
-2.52%
6个月变化
-9.29%
年变化
-3.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%