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EQPT: EquipmentShare.com Inc - Class A
Курс EQPT за сегодня изменился на -3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.67, а максимальная — 20.57.
Следите за динамикой EquipmentShare.com Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EQPT сегодня?
EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) сегодня оценивается на уровне 19.75. Инструмент торгуется в пределах 19.67 - 20.57, вчерашнее закрытие составило 20.46, а торговый объем достиг 4223. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EquipmentShare.com Inc - Class A?
EquipmentShare.com Inc - Class A в настоящее время оценивается в 19.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.70% и USD. Отслеживайте движения EQPT на графике в реальном времени.
Как купить акции EQPT?
Вы можете купить акции EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) по текущей цене 19.75. Ордера обычно размещаются около 19.75 или 20.05, тогда как 4223 и -3.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EQPT?
Инвестирование в EquipmentShare.com Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 15.70 - 35.50 и текущей цены 19.75. Многие сравнивают 5.78% и -30.77% перед размещением ордеров на 19.75 или 20.05. Изучайте ежедневные изменения цены EQPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EquipmentShare.com Inc - Class A?
Самая высокая цена EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) за последний год составила 35.50. Акции заметно колебались в пределах 15.70 - 35.50, сравнение с 20.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EquipmentShare.com Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EquipmentShare.com Inc - Class A?
Самая низкая цена EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) за год составила 15.70. Сравнение с текущими 19.75 и 15.70 - 35.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EQPT?
В прошлом EquipmentShare.com Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.46 и -30.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.46
- Open
- 20.47
- Bid
- 19.75
- Ask
- 20.05
- Low
- 19.67
- High
- 20.57
- Объем
- 4.223 K
- Дневное изменение
- -3.47%
- Месячное изменение
- 5.78%
- 6-месячное изменение
- -30.77%
- Годовое изменение
- -30.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%