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EQPT: EquipmentShare.com Inc - Class A

19.75 USD 0.71 (3.47%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EQPT за сегодня изменился на -3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.67, а максимальная — 20.57.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EQPT сегодня?

EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) сегодня оценивается на уровне 19.75. Инструмент торгуется в пределах 19.67 - 20.57, вчерашнее закрытие составило 20.46, а торговый объем достиг 4223. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EquipmentShare.com Inc - Class A?

EquipmentShare.com Inc - Class A в настоящее время оценивается в 19.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.70% и USD. Отслеживайте движения EQPT на графике в реальном времени.

Как купить акции EQPT?

Вы можете купить акции EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) по текущей цене 19.75. Ордера обычно размещаются около 19.75 или 20.05, тогда как 4223 и -3.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EQPT?

Инвестирование в EquipmentShare.com Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 15.70 - 35.50 и текущей цены 19.75. Многие сравнивают 5.78% и -30.77% перед размещением ордеров на 19.75 или 20.05. Изучайте ежедневные изменения цены EQPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EquipmentShare.com Inc - Class A?

Самая высокая цена EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) за последний год составила 35.50. Акции заметно колебались в пределах 15.70 - 35.50, сравнение с 20.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EquipmentShare.com Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EquipmentShare.com Inc - Class A?

Самая низкая цена EquipmentShare.com Inc - Class A (EQPT) за год составила 15.70. Сравнение с текущими 19.75 и 15.70 - 35.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EQPT?

В прошлом EquipmentShare.com Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.46 и -30.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.67 20.57
Годовой диапазон
15.70 35.50
Предыдущее закрытие
20.46
Open
20.47
Bid
19.75
Ask
20.05
Low
19.67
High
20.57
Объем
4.223 K
Дневное изменение
-3.47%
Месячное изменение
5.78%
6-месячное изменение
-30.77%
Годовое изменение
-30.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%