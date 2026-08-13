EQPT: EquipmentShare.com Inc - Class A
今日EQPT汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点19.43和高点20.07进行交易。
关注EquipmentShare.com Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EQPT股票今天的价格是多少？
EquipmentShare.com Inc - Class A股票今天的定价为19.57。它在19.43 - 20.07范围内交易，昨天的收盘价为19.75，交易量达到4256。EQPT的实时价格图表显示了这些更新。
EquipmentShare.com Inc - Class A股票是否支付股息？
EquipmentShare.com Inc - Class A目前的价值为19.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.33%和USD。实时查看图表以跟踪EQPT走势。
如何购买EQPT股票？
您可以以19.57的当前价格购买EquipmentShare.com Inc - Class A股票。订单通常设置在19.57或19.87附近，而4256和-0.91%显示市场活动。立即关注EQPT的实时图表更新。
如何投资EQPT股票？
投资EquipmentShare.com Inc - Class A需要考虑年度范围15.70 - 35.50和当前价格19.57。许多人在以19.57或19.87下订单之前，会比较4.82%和。实时查看EQPT价格图表，了解每日变化。
EquipmentShare.com Inc - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EquipmentShare.com Inc - Class A的最高价格是35.50。在15.70 - 35.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EquipmentShare.com Inc - Class A的绩效。
EquipmentShare.com Inc - Class A股票的最低价格是多少？
EquipmentShare.com Inc - Class A（EQPT）的最低价格为15.70。将其与当前的19.57和15.70 - 35.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EQPT股票是什么时候拆分的？
EquipmentShare.com Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.75和-31.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.75
- 开盘价
- 19.75
- 卖价
- 19.57
- 买价
- 19.87
- 最低价
- 19.43
- 最高价
- 20.07
- 交易量
- 4.256 K
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- 4.82%
- 6个月变化
- -31.41%
- 年变化
- -31.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%