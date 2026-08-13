报价部分
货币 / EQPT
回到股票

EQPT: EquipmentShare.com Inc - Class A

19.57 USD 0.18 (0.91%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EQPT汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点19.43和高点20.07进行交易。

关注EquipmentShare.com Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EQPT股票今天的价格是多少？

EquipmentShare.com Inc - Class A股票今天的定价为19.57。它在19.43 - 20.07范围内交易，昨天的收盘价为19.75，交易量达到4256。EQPT的实时价格图表显示了这些更新。

EquipmentShare.com Inc - Class A股票是否支付股息？

EquipmentShare.com Inc - Class A目前的价值为19.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.33%和USD。实时查看图表以跟踪EQPT走势。

如何购买EQPT股票？

您可以以19.57的当前价格购买EquipmentShare.com Inc - Class A股票。订单通常设置在19.57或19.87附近，而4256和-0.91%显示市场活动。立即关注EQPT的实时图表更新。

如何投资EQPT股票？

投资EquipmentShare.com Inc - Class A需要考虑年度范围15.70 - 35.50和当前价格19.57。许多人在以19.57或19.87下订单之前，会比较4.82%和。实时查看EQPT价格图表，了解每日变化。

EquipmentShare.com Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EquipmentShare.com Inc - Class A的最高价格是35.50。在15.70 - 35.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EquipmentShare.com Inc - Class A的绩效。

EquipmentShare.com Inc - Class A股票的最低价格是多少？

EquipmentShare.com Inc - Class A（EQPT）的最低价格为15.70。将其与当前的19.57和15.70 - 35.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EQPT股票是什么时候拆分的？

EquipmentShare.com Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.75和-31.33%中可见。

日范围
19.43 20.07
年范围
15.70 35.50
前一天收盘价
19.75
开盘价
19.75
卖价
19.57
买价
19.87
最低价
19.43
最高价
20.07
交易量
4.256 K
日变化
-0.91%
月变化
4.82%
6个月变化
-31.41%
年变化
-31.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%