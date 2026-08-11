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EQIN: Columbia U.S. Equity Income ETF

54.17 USD 0.26 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EQIN за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.01, а максимальная — 54.17.

Следите за динамикой Columbia U.S. Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EQIN сегодня?

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) сегодня оценивается на уровне 54.17. Инструмент торгуется в пределах 54.01 - 54.17, вчерашнее закрытие составило 53.91, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia U.S. Equity Income ETF?

Columbia U.S. Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 54.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.82% и USD. Отслеживайте движения EQIN на графике в реальном времени.

Как купить акции EQIN?

Вы можете купить акции Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) по текущей цене 54.17. Ордера обычно размещаются около 54.17 или 54.47, тогда как 28 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EQIN?

Инвестирование в Columbia U.S. Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.34 - 54.17 и текущей цены 54.17. Многие сравнивают 2.03% и 6.91% перед размещением ордеров на 54.17 или 54.47. Изучайте ежедневные изменения цены EQIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia U.S. Equity Income ETF?

Самая высокая цена Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) за последний год составила 54.17. Акции заметно колебались в пределах 48.34 - 54.17, сравнение с 53.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia U.S. Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia U.S. Equity Income ETF?

Самая низкая цена Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) за год составила 48.34. Сравнение с текущими 54.17 и 48.34 - 54.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EQIN?

В прошлом Columbia U.S. Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.91 и 5.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.01 54.17
Годовой диапазон
48.34 54.17
Предыдущее закрытие
53.91
Open
54.01
Bid
54.17
Ask
54.47
Low
54.01
High
54.17
Объем
28
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
2.03%
6-месячное изменение
6.91%
Годовое изменение
5.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%