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EQIN: Columbia U.S. Equity Income ETF
Курс EQIN за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.01, а максимальная — 54.17.
Следите за динамикой Columbia U.S. Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EQIN сегодня?
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) сегодня оценивается на уровне 54.17. Инструмент торгуется в пределах 54.01 - 54.17, вчерашнее закрытие составило 53.91, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia U.S. Equity Income ETF?
Columbia U.S. Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 54.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.82% и USD. Отслеживайте движения EQIN на графике в реальном времени.
Как купить акции EQIN?
Вы можете купить акции Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) по текущей цене 54.17. Ордера обычно размещаются около 54.17 или 54.47, тогда как 28 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EQIN?
Инвестирование в Columbia U.S. Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.34 - 54.17 и текущей цены 54.17. Многие сравнивают 2.03% и 6.91% перед размещением ордеров на 54.17 или 54.47. Изучайте ежедневные изменения цены EQIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia U.S. Equity Income ETF?
Самая высокая цена Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) за последний год составила 54.17. Акции заметно колебались в пределах 48.34 - 54.17, сравнение с 53.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia U.S. Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia U.S. Equity Income ETF?
Самая низкая цена Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) за год составила 48.34. Сравнение с текущими 54.17 и 48.34 - 54.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EQIN?
В прошлом Columbia U.S. Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.91 и 5.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.91
- Open
- 54.01
- Bid
- 54.17
- Ask
- 54.47
- Low
- 54.01
- High
- 54.17
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- 6.91%
- Годовое изменение
- 5.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%