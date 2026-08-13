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EQIN: Columbia U.S. Equity Income ETF

54.30 USD 0.13 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EQIN汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点54.21和高点54.42进行交易。

关注Columbia U.S. Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EQIN股票今天的价格是多少？

Columbia U.S. Equity Income ETF股票今天的定价为54.30。它在54.21 - 54.42范围内交易，昨天的收盘价为54.17，交易量达到35。EQIN的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia U.S. Equity Income ETF股票是否支付股息？

Columbia U.S. Equity Income ETF目前的价值为54.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.08%和USD。实时查看图表以跟踪EQIN走势。

如何购买EQIN股票？

您可以以54.30的当前价格购买Columbia U.S. Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.30或54.60附近，而35和0.06%显示市场活动。立即关注EQIN的实时图表更新。

如何投资EQIN股票？

投资Columbia U.S. Equity Income ETF需要考虑年度范围48.34 - 54.42和当前价格54.30。许多人在以54.30或54.60下订单之前，会比较2.28%和。实时查看EQIN价格图表，了解每日变化。

Columbia U.S. Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia U.S. Equity Income ETF的最高价格是54.42。在48.34 - 54.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia U.S. Equity Income ETF的绩效。

Columbia U.S. Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

Columbia U.S. Equity Income ETF（EQIN）的最低价格为48.34。将其与当前的54.30和48.34 - 54.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EQIN股票是什么时候拆分的？

Columbia U.S. Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.17和6.08%中可见。

日范围
54.21 54.42
年范围
48.34 54.42
前一天收盘价
54.17
开盘价
54.27
卖价
54.30
买价
54.60
最低价
54.21
最高价
54.42
交易量
35
日变化
0.24%
月变化
2.28%
6个月变化
7.17%
年变化
6.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%