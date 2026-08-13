EQIN: Columbia U.S. Equity Income ETF
今日EQIN汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点54.21和高点54.42进行交易。
关注Columbia U.S. Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
EQIN股票今天的价格是多少？
Columbia U.S. Equity Income ETF股票今天的定价为54.30。它在54.21 - 54.42范围内交易，昨天的收盘价为54.17，交易量达到35。EQIN的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia U.S. Equity Income ETF股票是否支付股息？
Columbia U.S. Equity Income ETF目前的价值为54.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.08%和USD。实时查看图表以跟踪EQIN走势。
如何购买EQIN股票？
您可以以54.30的当前价格购买Columbia U.S. Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.30或54.60附近，而35和0.06%显示市场活动。立即关注EQIN的实时图表更新。
如何投资EQIN股票？
投资Columbia U.S. Equity Income ETF需要考虑年度范围48.34 - 54.42和当前价格54.30。许多人在以54.30或54.60下订单之前，会比较2.28%和。实时查看EQIN价格图表，了解每日变化。
Columbia U.S. Equity Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia U.S. Equity Income ETF的最高价格是54.42。在48.34 - 54.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia U.S. Equity Income ETF的绩效。
Columbia U.S. Equity Income ETF股票的最低价格是多少？
Columbia U.S. Equity Income ETF（EQIN）的最低价格为48.34。将其与当前的54.30和48.34 - 54.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EQIN股票是什么时候拆分的？
Columbia U.S. Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.17和6.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.17
- 开盘价
- 54.27
- 卖价
- 54.30
- 买价
- 54.60
- 最低价
- 54.21
- 最高价
- 54.42
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 2.28%
- 6个月变化
- 7.17%
- 年变化
- 6.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%