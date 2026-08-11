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EPV: ProShares UltraShort FTSE Europe ETF

16.86 USD 0.14 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EPV за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.79, а максимальная — 16.90.

Следите за динамикой ProShares UltraShort FTSE Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPV сегодня?

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) сегодня оценивается на уровне 16.86. Инструмент торгуется в пределах 16.79 - 16.90, вчерашнее закрытие составило 16.72, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort FTSE Europe ETF?

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF в настоящее время оценивается в 16.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.45% и USD. Отслеживайте движения EPV на графике в реальном времени.

Как купить акции EPV?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) по текущей цене 16.86. Ордера обычно размещаются около 16.86 или 17.16, тогда как 21 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPV?

Инвестирование в ProShares UltraShort FTSE Europe ETF предполагает учет годового диапазона 16.63 - 24.34 и текущей цены 16.86. Многие сравнивают -2.54% и -15.49% перед размещением ордеров на 16.86 или 17.16. Изучайте ежедневные изменения цены EPV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort FTSE Europe ETF?

Самая высокая цена ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) за последний год составила 24.34. Акции заметно колебались в пределах 16.63 - 24.34, сравнение с 16.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort FTSE Europe ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort FTSE Europe ETF?

Самая низкая цена ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) за год составила 16.63. Сравнение с текущими 16.86 и 16.63 - 24.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPV?

В прошлом ProShares UltraShort FTSE Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.72 и -13.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.79 16.90
Годовой диапазон
16.63 24.34
Предыдущее закрытие
16.72
Open
16.82
Bid
16.86
Ask
17.16
Low
16.79
High
16.90
Объем
21
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
-2.54%
6-месячное изменение
-15.49%
Годовое изменение
-13.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%