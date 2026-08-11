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EPV: ProShares UltraShort FTSE Europe ETF
Курс EPV за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.79, а максимальная — 16.90.
Следите за динамикой ProShares UltraShort FTSE Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EPV сегодня?
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) сегодня оценивается на уровне 16.86. Инструмент торгуется в пределах 16.79 - 16.90, вчерашнее закрытие составило 16.72, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort FTSE Europe ETF?
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF в настоящее время оценивается в 16.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.45% и USD. Отслеживайте движения EPV на графике в реальном времени.
Как купить акции EPV?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) по текущей цене 16.86. Ордера обычно размещаются около 16.86 или 17.16, тогда как 21 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EPV?
Инвестирование в ProShares UltraShort FTSE Europe ETF предполагает учет годового диапазона 16.63 - 24.34 и текущей цены 16.86. Многие сравнивают -2.54% и -15.49% перед размещением ордеров на 16.86 или 17.16. Изучайте ежедневные изменения цены EPV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort FTSE Europe ETF?
Самая высокая цена ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) за последний год составила 24.34. Акции заметно колебались в пределах 16.63 - 24.34, сравнение с 16.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort FTSE Europe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort FTSE Europe ETF?
Самая низкая цена ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (EPV) за год составила 16.63. Сравнение с текущими 16.86 и 16.63 - 24.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EPV?
В прошлом ProShares UltraShort FTSE Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.72 и -13.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.72
- Open
- 16.82
- Bid
- 16.86
- Ask
- 17.16
- Low
- 16.79
- High
- 16.90
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -2.54%
- 6-месячное изменение
- -15.49%
- Годовое изменение
- -13.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%