Курс EPV за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.79, а максимальная — 16.90.

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