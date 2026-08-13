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EPV: ProShares UltraShort FTSE Europe ETF

16.90 USD 0.04 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EPV汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点16.69和高点16.90进行交易。

关注ProShares UltraShort FTSE Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

EPV股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票今天的定价为16.90。它在16.69 - 16.90范围内交易，昨天的收盘价为16.86，交易量达到10。EPV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票是否支付股息？

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF目前的价值为16.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.24%和USD。实时查看图表以跟踪EPV走势。

如何购买EPV股票？

您可以以16.90的当前价格购买ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票。订单通常设置在16.90或17.20附近，而10和1.08%显示市场活动。立即关注EPV的实时图表更新。

如何投资EPV股票？

投资ProShares UltraShort FTSE Europe ETF需要考虑年度范围16.63 - 24.34和当前价格16.90。许多人在以16.90或17.20下订单之前，会比较-2.31%和。实时查看EPV价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort FTSE Europe ETF的最高价格是24.34。在16.63 - 24.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort FTSE Europe ETF的绩效。

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF（EPV）的最低价格为16.63。将其与当前的16.90和16.63 - 24.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EPV股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort FTSE Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.86和-13.24%中可见。

日范围
16.69 16.90
年范围
16.63 24.34
前一天收盘价
16.86
开盘价
16.72
卖价
16.90
买价
17.20
最低价
16.69
最高价
16.90
交易量
10
日变化
0.24%
月变化
-2.31%
6个月变化
-15.29%
年变化
-13.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%