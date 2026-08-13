EPV: ProShares UltraShort FTSE Europe ETF
今日EPV汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点16.69和高点16.90进行交易。
关注ProShares UltraShort FTSE Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EPV股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票今天的定价为16.90。它在16.69 - 16.90范围内交易，昨天的收盘价为16.86，交易量达到10。EPV的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票是否支付股息？
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF目前的价值为16.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.24%和USD。实时查看图表以跟踪EPV走势。
如何购买EPV股票？
您可以以16.90的当前价格购买ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票。订单通常设置在16.90或17.20附近，而10和1.08%显示市场活动。立即关注EPV的实时图表更新。
如何投资EPV股票？
投资ProShares UltraShort FTSE Europe ETF需要考虑年度范围16.63 - 24.34和当前价格16.90。许多人在以16.90或17.20下订单之前，会比较-2.31%和。实时查看EPV价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort FTSE Europe ETF的最高价格是24.34。在16.63 - 24.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort FTSE Europe ETF的绩效。
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF（EPV）的最低价格为16.63。将其与当前的16.90和16.63 - 24.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EPV股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.86和-13.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.86
- 开盘价
- 16.72
- 卖价
- 16.90
- 买价
- 17.20
- 最低价
- 16.69
- 最高价
- 16.90
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -2.31%
- 6个月变化
- -15.29%
- 年变化
- -13.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%