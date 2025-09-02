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EPU: iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

90.51 USD 0.25 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EPU за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.00, а максимальная — 90.85.

Следите за динамикой iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPU сегодня?

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU) сегодня оценивается на уровне 90.51. Инструмент торгуется в пределах 90.00 - 90.85, вчерашнее закрытие составило 90.76, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF в настоящее время оценивается в 90.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 67.86% и USD. Отслеживайте движения EPU на графике в реальном времени.

Как купить акции EPU?

Вы можете купить акции iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU) по текущей цене 90.51. Ордера обычно размещаются около 90.51 или 90.81, тогда как 64 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPU?

Инвестирование в iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF предполагает учет годового диапазона 53.92 - 95.28 и текущей цены 90.51. Многие сравнивают 5.87% и -2.51% перед размещением ордеров на 90.51 или 90.81. Изучайте ежедневные изменения цены EPU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU) за последний год составила 95.28. Акции заметно колебались в пределах 53.92 - 95.28, сравнение с 90.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU) за год составила 53.92. Сравнение с текущими 90.51 и 53.92 - 95.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPU?

В прошлом iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.76 и 67.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
90.00 90.85
Годовой диапазон
53.92 95.28
Предыдущее закрытие
90.76
Open
90.46
Bid
90.51
Ask
90.81
Low
90.00
High
90.85
Объем
64
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
5.87%
6-месячное изменение
-2.51%
Годовое изменение
67.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%