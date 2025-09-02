EPU股票今天的价格是多少？ iShares秘鲁股市ETF股票今天的定价为89.82。它在88.97 - 90.78范围内交易，昨天的收盘价为90.51，交易量达到65。EPU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares秘鲁股市ETF股票是否支付股息？ iShares秘鲁股市ETF目前的价值为89.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注66.58%和USD。实时查看图表以跟踪EPU走势。

如何购买EPU股票？ 您可以以89.82的当前价格购买iShares秘鲁股市ETF股票。订单通常设置在89.82或90.12附近，而65和-0.89%显示市场活动。立即关注EPU的实时图表更新。

如何投资EPU股票？ 投资iShares秘鲁股市ETF需要考虑年度范围53.92 - 95.28和当前价格89.82。许多人在以89.82或90.12下订单之前，会比较5.06%和。实时查看EPU价格图表，了解每日变化。

iShares秘鲁股市ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares秘鲁股市ETF的最高价格是95.28。在53.92 - 95.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares秘鲁股市ETF的绩效。

iShares秘鲁股市ETF股票的最低价格是多少？ iShares秘鲁股市ETF（EPU）的最低价格为53.92。将其与当前的89.82和53.92 - 95.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。