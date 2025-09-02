EPU: iShares秘鲁股市ETF
今日EPU汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点88.97和高点90.78进行交易。
关注iShares秘鲁股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EPU股票今天的价格是多少？
iShares秘鲁股市ETF股票今天的定价为89.82。它在88.97 - 90.78范围内交易，昨天的收盘价为90.51，交易量达到65。EPU的实时价格图表显示了这些更新。
iShares秘鲁股市ETF股票是否支付股息？
iShares秘鲁股市ETF目前的价值为89.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注66.58%和USD。实时查看图表以跟踪EPU走势。
如何购买EPU股票？
您可以以89.82的当前价格购买iShares秘鲁股市ETF股票。订单通常设置在89.82或90.12附近，而65和-0.89%显示市场活动。立即关注EPU的实时图表更新。
如何投资EPU股票？
投资iShares秘鲁股市ETF需要考虑年度范围53.92 - 95.28和当前价格89.82。许多人在以89.82或90.12下订单之前，会比较5.06%和。实时查看EPU价格图表，了解每日变化。
iShares秘鲁股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares秘鲁股市ETF的最高价格是95.28。在53.92 - 95.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares秘鲁股市ETF的绩效。
iShares秘鲁股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares秘鲁股市ETF（EPU）的最低价格为53.92。将其与当前的89.82和53.92 - 95.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EPU股票是什么时候拆分的？
iShares秘鲁股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.51和66.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 90.51
- 开盘价
- 90.63
- 卖价
- 89.82
- 买价
- 90.12
- 最低价
- 88.97
- 最高价
- 90.78
- 交易量
- 65
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 5.06%
- 6个月变化
- -3.25%
- 年变化
- 66.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%