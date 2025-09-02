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EPU: iShares秘鲁股市ETF

89.82 USD 0.69 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EPU汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点88.97和高点90.78进行交易。

关注iShares秘鲁股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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EPU新闻

常见问题解答

EPU股票今天的价格是多少？

iShares秘鲁股市ETF股票今天的定价为89.82。它在88.97 - 90.78范围内交易，昨天的收盘价为90.51，交易量达到65。EPU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares秘鲁股市ETF股票是否支付股息？

iShares秘鲁股市ETF目前的价值为89.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注66.58%和USD。实时查看图表以跟踪EPU走势。

如何购买EPU股票？

您可以以89.82的当前价格购买iShares秘鲁股市ETF股票。订单通常设置在89.82或90.12附近，而65和-0.89%显示市场活动。立即关注EPU的实时图表更新。

如何投资EPU股票？

投资iShares秘鲁股市ETF需要考虑年度范围53.92 - 95.28和当前价格89.82。许多人在以89.82或90.12下订单之前，会比较5.06%和。实时查看EPU价格图表，了解每日变化。

iShares秘鲁股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares秘鲁股市ETF的最高价格是95.28。在53.92 - 95.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares秘鲁股市ETF的绩效。

iShares秘鲁股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares秘鲁股市ETF（EPU）的最低价格为53.92。将其与当前的89.82和53.92 - 95.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EPU股票是什么时候拆分的？

iShares秘鲁股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.51和66.58%中可见。

日范围
88.97 90.78
年范围
53.92 95.28
前一天收盘价
90.51
开盘价
90.63
卖价
89.82
买价
90.12
最低价
88.97
最高价
90.78
交易量
65
日变化
-0.76%
月变化
5.06%
6个月变化
-3.25%
年变化
66.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%