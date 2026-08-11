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ENGS: Energys Group Ltd
Курс ENGS за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.72, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой Energys Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ENGS сегодня?
Energys Group Ltd (ENGS) сегодня оценивается на уровне 2.81. Инструмент торгуется в пределах 2.72 - 2.83, вчерашнее закрытие составило 2.73, а торговый объем достиг 706. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Energys Group Ltd?
Energys Group Ltd в настоящее время оценивается в 2.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 197.35% и USD. Отслеживайте движения ENGS на графике в реальном времени.
Как купить акции ENGS?
Вы можете купить акции Energys Group Ltd (ENGS) по текущей цене 2.81. Ордера обычно размещаются около 2.81 или 3.11, тогда как 706 и 2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ENGS?
Инвестирование в Energys Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.80 - 3.21 и текущей цены 2.81. Многие сравнивают 6.84% и 222.28% перед размещением ордеров на 2.81 или 3.11. Изучайте ежедневные изменения цены ENGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Energys Group Ltd?
Самая высокая цена Energys Group Ltd (ENGS) за последний год составила 3.21. Акции заметно колебались в пределах 0.80 - 3.21, сравнение с 2.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Energys Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Energys Group Ltd?
Самая низкая цена Energys Group Ltd (ENGS) за год составила 0.80. Сравнение с текущими 2.81 и 0.80 - 3.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ENGS?
В прошлом Energys Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.73 и 197.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.73
- Open
- 2.73
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Low
- 2.72
- High
- 2.83
- Объем
- 706
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 6.84%
- 6-месячное изменение
- 222.28%
- Годовое изменение
- 197.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%