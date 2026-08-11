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ENGS: Energys Group Ltd

2.81 USD 0.08 (2.93%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ENGS за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.72, а максимальная — 2.83.

Следите за динамикой Energys Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ENGS сегодня?

Energys Group Ltd (ENGS) сегодня оценивается на уровне 2.81. Инструмент торгуется в пределах 2.72 - 2.83, вчерашнее закрытие составило 2.73, а торговый объем достиг 706. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENGS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Energys Group Ltd?

Energys Group Ltd в настоящее время оценивается в 2.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 197.35% и USD. Отслеживайте движения ENGS на графике в реальном времени.

Как купить акции ENGS?

Вы можете купить акции Energys Group Ltd (ENGS) по текущей цене 2.81. Ордера обычно размещаются около 2.81 или 3.11, тогда как 706 и 2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENGS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ENGS?

Инвестирование в Energys Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.80 - 3.21 и текущей цены 2.81. Многие сравнивают 6.84% и 222.28% перед размещением ордеров на 2.81 или 3.11. Изучайте ежедневные изменения цены ENGS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Energys Group Ltd?

Самая высокая цена Energys Group Ltd (ENGS) за последний год составила 3.21. Акции заметно колебались в пределах 0.80 - 3.21, сравнение с 2.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Energys Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Energys Group Ltd?

Самая низкая цена Energys Group Ltd (ENGS) за год составила 0.80. Сравнение с текущими 2.81 и 0.80 - 3.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENGS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ENGS?

В прошлом Energys Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.73 и 197.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.72 2.83
Годовой диапазон
0.80 3.21
Предыдущее закрытие
2.73
Open
2.73
Bid
2.81
Ask
3.11
Low
2.72
High
2.83
Объем
706
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
6.84%
6-месячное изменение
222.28%
Годовое изменение
197.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%