Курс ENGS за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.72, а максимальная — 2.83.

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