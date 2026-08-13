ENGS股票今天的价格是多少？ Energys Group Ltd股票今天的定价为2.76。它在2.75 - 2.84范围内交易，昨天的收盘价为2.81，交易量达到423。ENGS的实时价格图表显示了这些更新。

Energys Group Ltd股票是否支付股息？ Energys Group Ltd目前的价值为2.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注192.06%和USD。实时查看图表以跟踪ENGS走势。

如何购买ENGS股票？ 您可以以2.76的当前价格购买Energys Group Ltd股票。订单通常设置在2.76或3.06附近，而423和-0.72%显示市场活动。立即关注ENGS的实时图表更新。

如何投资ENGS股票？ 投资Energys Group Ltd需要考虑年度范围0.80 - 3.21和当前价格2.76。许多人在以2.76或3.06下订单之前，会比较4.94%和。实时查看ENGS价格图表，了解每日变化。

Energys Group Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Energys Group Ltd的最高价格是3.21。在0.80 - 3.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Energys Group Ltd的绩效。

Energys Group Ltd股票的最低价格是多少？ Energys Group Ltd（ENGS）的最低价格为0.80。将其与当前的2.76和0.80 - 3.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。