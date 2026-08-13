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ENGS: Energys Group Ltd

2.76 USD 0.05 (1.78%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ENGS汇率已更改-1.78%。当日，交易品种以低点2.75和高点2.84进行交易。

关注Energys Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

ENGS股票今天的价格是多少？

Energys Group Ltd股票今天的定价为2.76。它在2.75 - 2.84范围内交易，昨天的收盘价为2.81，交易量达到423。ENGS的实时价格图表显示了这些更新。

Energys Group Ltd股票是否支付股息？

Energys Group Ltd目前的价值为2.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注192.06%和USD。实时查看图表以跟踪ENGS走势。

如何购买ENGS股票？

您可以以2.76的当前价格购买Energys Group Ltd股票。订单通常设置在2.76或3.06附近，而423和-0.72%显示市场活动。立即关注ENGS的实时图表更新。

如何投资ENGS股票？

投资Energys Group Ltd需要考虑年度范围0.80 - 3.21和当前价格2.76。许多人在以2.76或3.06下订单之前，会比较4.94%和。实时查看ENGS价格图表，了解每日变化。

Energys Group Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Energys Group Ltd的最高价格是3.21。在0.80 - 3.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Energys Group Ltd的绩效。

Energys Group Ltd股票的最低价格是多少？

Energys Group Ltd（ENGS）的最低价格为0.80。将其与当前的2.76和0.80 - 3.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ENGS股票是什么时候拆分的？

Energys Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.81和192.06%中可见。

日范围
2.75 2.84
年范围
0.80 3.21
前一天收盘价
2.81
开盘价
2.78
卖价
2.76
买价
3.06
最低价
2.75
最高价
2.84
交易量
423
日变化
-1.78%
月变化
4.94%
6个月变化
216.55%
年变化
192.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%