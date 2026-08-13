ENGS: Energys Group Ltd
今日ENGS汇率已更改-1.78%。当日，交易品种以低点2.75和高点2.84进行交易。
关注Energys Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ENGS股票今天的价格是多少？
Energys Group Ltd股票今天的定价为2.76。它在2.75 - 2.84范围内交易，昨天的收盘价为2.81，交易量达到423。ENGS的实时价格图表显示了这些更新。
Energys Group Ltd股票是否支付股息？
Energys Group Ltd目前的价值为2.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注192.06%和USD。实时查看图表以跟踪ENGS走势。
如何购买ENGS股票？
您可以以2.76的当前价格购买Energys Group Ltd股票。订单通常设置在2.76或3.06附近，而423和-0.72%显示市场活动。立即关注ENGS的实时图表更新。
如何投资ENGS股票？
投资Energys Group Ltd需要考虑年度范围0.80 - 3.21和当前价格2.76。许多人在以2.76或3.06下订单之前，会比较4.94%和。实时查看ENGS价格图表，了解每日变化。
Energys Group Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Energys Group Ltd的最高价格是3.21。在0.80 - 3.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Energys Group Ltd的绩效。
Energys Group Ltd股票的最低价格是多少？
Energys Group Ltd（ENGS）的最低价格为0.80。将其与当前的2.76和0.80 - 3.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ENGS股票是什么时候拆分的？
Energys Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.81和192.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.81
- 开盘价
- 2.78
- 卖价
- 2.76
- 买价
- 3.06
- 最低价
- 2.75
- 最高价
- 2.84
- 交易量
- 423
- 日变化
- -1.78%
- 月变化
- 4.94%
- 6个月变化
- 216.55%
- 年变化
- 192.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%