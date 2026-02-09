КотировкиРазделы
Валюты / EMTL
Назад в Рынок акций США

EMTL: SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

42.56 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMTL за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.55, а максимальная — 42.58.

Следите за динамикой SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EMTL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMTL сегодня?

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) сегодня оценивается на уровне 42.56. Инструмент торгуется в пределах 42.55 - 42.58, вчерашнее закрытие составило 42.51, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF?

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 42.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.53% и USD. Отслеживайте движения EMTL на графике в реальном времени.

Как купить акции EMTL?

Вы можете купить акции SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) по текущей цене 42.56. Ордера обычно размещаются около 42.56 или 42.86, тогда как 5 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMTL?

Инвестирование в SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.31 - 43.36 и текущей цены 42.56. Многие сравнивают 0.09% и -1.53% перед размещением ордеров на 42.56 или 42.86. Изучайте ежедневные изменения цены EMTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF?

Самая высокая цена SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) за последний год составила 43.36. Акции заметно колебались в пределах 42.31 - 43.36, сравнение с 42.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF?

Самая низкая цена SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) за год составила 42.31. Сравнение с текущими 42.56 и 42.31 - 43.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMTL?

В прошлом SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.51 и -1.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.55 42.58
Годовой диапазон
42.31 43.36
Предыдущее закрытие
42.51
Open
42.55
Bid
42.56
Ask
42.86
Low
42.55
High
42.58
Объем
5
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
-1.53%
Годовое изменение
-1.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%