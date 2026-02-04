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EMTL: SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

42.56 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMTL汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点42.55和高点42.58进行交易。

关注SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMTL新闻

常见问题解答

EMTL股票今天的价格是多少？

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF股票今天的定价为42.56。它在42.55 - 42.58范围内交易，昨天的收盘价为42.51，交易量达到5。EMTL的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF股票是否支付股息？

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF目前的价值为42.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.53%和USD。实时查看图表以跟踪EMTL走势。

如何购买EMTL股票？

您可以以42.56的当前价格购买SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF股票。订单通常设置在42.56或42.86附近，而5和0.02%显示市场活动。立即关注EMTL的实时图表更新。

如何投资EMTL股票？

投资SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF需要考虑年度范围42.31 - 43.36和当前价格42.56。许多人在以42.56或42.86下订单之前，会比较0.09%和。实时查看EMTL价格图表，了解每日变化。

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF的最高价格是43.36。在42.31 - 43.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF的绩效。

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF（EMTL）的最低价格为42.31。将其与当前的42.56和42.31 - 43.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMTL股票是什么时候拆分的？

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.51和-1.53%中可见。

日范围
42.55 42.58
年范围
42.31 43.36
前一天收盘价
42.51
开盘价
42.55
卖价
42.56
买价
42.86
最低价
42.55
最高价
42.58
交易量
5
日变化
0.12%
月变化
0.09%
6个月变化
-1.53%
年变化
-1.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%