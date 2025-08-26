- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EMQQ: Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The)
Курс EMQQ за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.78, а максимальная — 35.01.
Следите за динамикой Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EMQQ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMQQ сегодня?
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) (EMQQ) сегодня оценивается на уровне 34.96. Инструмент торгуется в пределах 34.78 - 35.01, вчерашнее закрытие составило 34.76, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The)?
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) в настоящее время оценивается в 34.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.85% и USD. Отслеживайте движения EMQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции EMQQ?
Вы можете купить акции Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) (EMQQ) по текущей цене 34.96. Ордера обычно размещаются около 34.96 или 35.26, тогда как 41 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMQQ?
Инвестирование в Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) предполагает учет годового диапазона 30.10 - 38.01 и текущей цены 34.96. Многие сравнивают 0.55% и 0.20% перед размещением ордеров на 34.96 или 35.26. Изучайте ежедневные изменения цены EMQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The)?
Самая высокая цена Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) (EMQQ) за последний год составила 38.01. Акции заметно колебались в пределах 30.10 - 38.01, сравнение с 34.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The)?
Самая низкая цена Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) (EMQQ) за год составила 30.10. Сравнение с текущими 34.96 и 30.10 - 38.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMQQ?
В прошлом Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.76 и -6.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.76
- Open
- 34.78
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Low
- 34.78
- High
- 35.01
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- 0.20%
- Годовое изменение
- -6.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%