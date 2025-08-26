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EMQQ: EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF

35.10 USD 0.14 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMQQ汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点35.05和高点35.24进行交易。

关注EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMQQ新闻

常见问题解答

EMQQ股票今天的价格是多少？

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF股票今天的定价为35.10。它在35.05 - 35.24范围内交易，昨天的收盘价为34.96，交易量达到25。EMQQ的实时价格图表显示了这些更新。

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF股票是否支付股息？

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF目前的价值为35.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.47%和USD。实时查看图表以跟踪EMQQ走势。

如何购买EMQQ股票？

您可以以35.10的当前价格购买EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF股票。订单通常设置在35.10或35.40附近，而25和0.03%显示市场活动。立即关注EMQQ的实时图表更新。

如何投资EMQQ股票？

投资EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF需要考虑年度范围30.10 - 38.01和当前价格35.10。许多人在以35.10或35.40下订单之前，会比较0.95%和。实时查看EMQQ价格图表，了解每日变化。

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF的最高价格是38.01。在30.10 - 38.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF的绩效。

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF股票的最低价格是多少？

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF（EMQQ）的最低价格为30.10。将其与当前的35.10和30.10 - 38.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMQQ股票是什么时候拆分的？

EMQQ 新兴市场互联网与电商 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.96和-6.47%中可见。

日范围
35.05 35.24
年范围
30.10 38.01
前一天收盘价
34.96
开盘价
35.09
卖价
35.10
买价
35.40
最低价
35.05
最高价
35.24
交易量
25
日变化
0.40%
月变化
0.95%
6个月变化
0.60%
年变化
-6.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%